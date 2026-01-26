Alcúdia insiste en la sensibilización de los escolares en el Día de Educación Ambiental

El ayuntamiento de Alcúdia, en Mallorca, destaca por su compromiso con la sostenibilidad, tal y como ha querido destacar hoy en Onda Cero el concejal de Medio Ambiente del municipio, Francisco Rodríguez. El consistorio prende impulsar las actividades escolares y extraescolares, y la restauración de humedales mediante la eliminación de toneladas de residuos y especies invasoras desde el año 2023.

Además, en palabras de Rodríguez, el municipio fomenta un turismo ecológico y deportivo, gestionando sus playas con criterios de calidad y sostenibilidad, por lo que también se ha embarcado en la recuperación de la posidonia "tan dañada" por años de "dejadez" en el control de los espacios naturales.

Alcúdia prende poner orden en sus espacios naturales y busca el equilibrio entre el turismo y la conservación natural con una mejor gestión de playas, por lo que el área de Medio Ambiente pretende "sembrar la semilla" de la concienciación entre las nuevas generaciones, que son el objetivo principal del regidor del área, según nos cuenta en esta entrevista.