El alcalde de Artà: “Enric Mas es un referente de constancia, perseverancia, esfuerzo y dedicación”

El alcalde de Artà, Manolo Galán, ha destacado la trayectoria y los valores que representa Enric Mas tras convertirse este domingo en el primer ciclista mallorquín en ganar la Vuelta a España. En una entrevista en el programa ‘Más de Uno Mallorca’, de Onda Cero, Galán ha definido al corredor de Artà como un “referente de constancia, perseverancia, esfuerzo y dedicación” y ha avanzado que el municipio prepara un homenaje a su regreso a la isla.

El alcalde ha puesto especialmente en valor la perseverancia de Enric Mas para alcanzar el triunfo después de una trayectoria marcada también por momentos complicados. “Lo ha pasado mal”, ha señalado Galán, que considera que precisamente esa capacidad para mantener el objetivo y seguir trabajando ha sido una de las claves del éxito del ciclista.

“Para mí ahora es un referente de constancia, de perseverancia, de esfuerzo, de dedicación, de respeto, de representar valores de su parte y de su municipio.”

Durante la entrevista en Onda Cero, Galán ha reivindicado además el ejemplo que supone Enric Mas para los jóvenes, especialmente en una sociedad en la que, a su juicio, se buscan resultados inmediatos. “Las cosas no se regalan y muchas veces las cosas no vienen cuando se quieren, se tienen que luchar.”

El alcalde de Artà ha asegurado que el triunfo de Enric Mas demuestra la importancia de mantener los objetivos y trabajar por ellos a largo plazo. “Quien la sigue, la consigue”, ha resumido.

Artà prepara el recibimiento al campeón

Galán también ha confirmado que el Ayuntamiento ya ha comenzado a trabajar en la organización de un recibimiento y homenaje a Enric Mas cuando regrese a Mallorca. Según ha explicado en ‘Más de Uno Mallorca’, dos entidades ya se han puesto en contacto con el Consistorio para empezar a preparar el acto.

El alcalde ha señalado que todavía no está decidido cómo será el homenaje ni cuándo podrá celebrarse, ya que el ciclista tiene nuevas competiciones por delante. En cualquier caso, ha garantizado que se organizará “en colaboración con los ciclistas y con todos los de Artà”.

“Lo que sí es seguro es que lo haremos en colaboración con los ciclistas y con todos los de Artà.”

Galán incluso ha dejado abierta la posibilidad de que Enric Mas pueda regresar a Mallorca con un nuevo título bajo el brazo, después de recordar que todavía tiene competiciones por disputar.

El alcalde ha contado además que regresaba a Mallorca esta madrugada junto a numerosos vecinos de Artà, familiares y aficionados que se han desplazado para acompañar al campeón en la celebración de su victoria.

Orgullo por el deporte mallorquín

Durante la entrevista, Galán también ha reivindicado el nivel del deporte balear y ha citado a otros deportistas de las islas que están en primera línea en disciplinas como el fútbol, el tenis, la vela, el baloncesto o el motociclismo.

En este sentido, ha destacado que el deporte representa “un valor incalculable” para Baleares y ha defendido los valores de esfuerzo, dedicación y perseverancia asociados a los deportistas.

La victoria de Enric Mas supone, en este contexto, un motivo especial de orgullo para Artà, que ya prepara la celebración del regreso a casa de su nuevo campeón de la Vuelta a España.