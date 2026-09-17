El PP acusa al Gobierno central de "bloquear" el proyecto de Son Busquets para construir más de 840 viviendas y de "no escuchar a los vecinos"

Preguntado por el proyecto presentado por el Ministerio de Vivienda, que el ayuntamiento debería tramitar una vez aprobado, Martínez ha dicho que no responde a las necesidades ni reivindicaciones de la ciudad y del barrio: "Nos siguen tomando el pelo", ha dicho el alcalde.

Bendodo, por su parte, ha puesto en valor la gestión del alcalde y la ha contrapuesto a la del gobierno central, al que ha recordado el incumplimiento de construir 200.000 viviendas públicas durante la presente legislatura y ha tildado la actual ley de vivienda estatal de "fracaso".

Además, el coordinador nacional del PP ha sido preguntado también por el debate sobre la restricción de la compra de segundas residencias por parte de no residentes en Baleares que ha estado encima de la mesa la última semana, y que la presidenta del Govern, Marga Prohens, aseguro que estudiaría. Bendodo, pese a decir que su postura del PP nacional "es la misma que la de la presidenta Prohens", ha añadido que "somos un partido al que no le gusta limitar el crecimiento económico de las personas, así que, de entrada no".

Por último, el coordinador nacional de los populares ha asegurado que el PP derogará la actual ley de vivienda estatal y que su nueva normativa "expulsará a los okupas en menos de 48 horas", ha dicho, además de liberar suelo para construir "más de un millón de viviendas", según Bendodo.