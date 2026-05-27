Acciones de Corazón instala 12 butacas ergonómicas en la UCI Pediátrica de Son Espases para mejorar el bienestar de pacientes y familias

El equipo de voluntarios de Acciones de Corazón Islas Españolas y Caribe ha instalado 12 butacas ergonómicas de última generación en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Son Espases de Palma. Las sillas, multifuncionales y motorizadas, permiten ajustar diferentes posiciones y cuentan con ruedas con freno para facilitar un desplazamiento seguro, adaptándose tanto a las necesidades de padres y acompañantes durante las largas estancias como a la recuperación de los propios pacientes pediátricos cuando su estado evoluciona favorablemente.

La UCI Pediátrica de Son Espases permanece abierta las 24 horas del día y acoge a familias que en muchos casos pasan días completos junto a sus hijos ingresados. Mejorar su bienestar y descanso forma parte del compromiso del hospital con una atención más humana e integral, poniendo el foco no solo en los pacientes sino también en quienes los acompañan y cuidan. Con motivo del Día del Niño Hospitalizado, Acciones de Corazón preparó además pequeños detalles dirigidos a los niños ingresados para contribuir a crear un entorno más cercano y acogedor.

Esta iniciativa es un ejemplo de la colaboración entre entidades sociales y centros sanitarios públicos de las Islas Baleares para mejorar la experiencia hospitalaria de pacientes y familias.