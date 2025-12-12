Un 90% de las camareras de piso de Baleares tienen sobrecarga de trabajo, y un 75% de ellas padecen insomnio y estrés

El Clúster Biotecnológico y Biomédico de Baleares (Bioib) ha elaborado un estudio sobre las camareras de piso, en el que se ha analizado el dolor musculoesquelético y los nuevos enfoques para mejorar la salud laboral de las "kellys".

Un 90% de las trabajadoras de pisos tienen sobrecargas al finalizar su trabajo y el 75% de ellas padecen falta de sueño y estrés. Estas han sido algunas de las cifras que se han dado a conocer la fisioterapeuta y CEO de la clínica Dermei, Isabel Ruiz, integrante de este estudio que ha elaborado entre 40 profesionales del sector.

Otros de los datos que ha recopilado son que el 70% de las trabajadoras no hace ejercicio, lo que derivaría en que el 85% padecería sobrepeso. Todo esto habría generado que entre el 35 y el 40% de la plantilla analizada habría estado de baja en algún momento a lo largo de 2025.

Aún así, ha reconocido que esta situación está motivada por la "falta de tiempo", que sumado a la "sobrecarga física" y el "estrés" forman un tándem que provoca que en el organismo "salten las alarmas en algún momento".

Por eso, ha alegado que "falta conciencia por ambas partes" porque, aunque una empresa introduzca un servicio de fisioterapia, si no se permite que una trabajadora lo use con un recorte de la jornada no sirve.

Ruiz ha pedido que empresa y trabajadoras contribuyan, dado que si se ponen los recursos a disposición de la trabajadora, esta podrá rendir, tener una mayor productividad y menos pérdidas en materia de absentismo. Por otra parte, la empleada ganará en salud y estará más feliz.

PROMOVER EL CAMBIO DE HÁBITOS PESE A LAS JORNADAS "EXIGENTES"

La empresaria ha defendido que la gente tiende a relacionar actividades laborales de "alto nivel", como la de las camareras de piso, con una actividad deportiva, por lo que concluyen que "no necesitan hacer deporte porque la actividad es exigente".

Sin embargo, ha puntualizado que el cuerpo de una persona adapta sus mecanismos a su actividad diaria y, si siempre es la misma, "no causa efecto". De este modo, ha subrayado que hace falta estimular el corazón, el pulmón y la circulación y esto se tendría que hacer con "hábitos distintos".

"A lo mejor no hace falta hacer algo extraordinario, a lo mejor con hacer algo dos días a la semana o salir a caminar pero se necesita algo que rompa el hábito en el que se ha metido al cuerpo", ha destacado.

Asimismo, ha manifestado que las empresas tienen que atajar los problemas "antes de que aparezcan" porque cuando lo hacen las empleadas ya cogen la baja y continúan las mismas cifras de absentismo.

Ruiz ha detallado que desde su área los tratamientos que se dan son de fisioterapia tradicional, que es la masoterapia y el desbloqueo pero si encuentran alguna limitación en partes del cuerpo, como el hombro, ya las derivan a las clínicas para hacerles una ecografía o al médico.

Además, ha indicado que también les ofrecen una serie de recomendaciones de ejercicios, les hacen asesoramiento nutricional y psicológico, por lo que se les hace un "acompañamiento total".

Por otra parte, la investigación ha analizado las causas del dolor musculoesquelético, las dificultades del circuito asistencial y el papel de la innovación tecnológica en la mejora del bienestar laboral. El estudio ha generado más de 11.000 respuestas de profesionales mediante.

La vicepresidenta ejecutiva de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María José Aguiló, ha agradecido al clúster su capacidad de acercar este tipo de trabajos y reflexiones a todos los colectivos.

"Desde la FEHM siempre se ha defendido que la salud laboral es prioritaria. Lo que se demuestra con hechos, análisis, formación y acompañamiento a las empresas. Se sabe que hay margen de mejora, donde cada estudio ayuda a identificar realidades y desmontar apriorismos", ha mantenido.

Algunas de las conclusiones que han extraído es que el absentismo laboral "no es inevitable" y sería el resultado de un sistema de atención y organización que aún no está "suficientemente alineado".

Para reducir el dolor musculoesquelético y consolidar plantillas estables han planteado que es "imprescindible" clarificar los circuitos asistenciales, equilibrar las cargas de trabajo en función de las reservas hoteleras, reforzar la prevención y la coordinación entre actores, y revisar la normativa turística al incorporar criterios ergonómicos y de sostenibilidad.

La gerente del Bioib, Zara Pons, ha mantenido, en base a los análisis realizados, que se tendría que preparar físicamente a estas personas para las cargas de trabajo que van a asumir en sus jornadas laborales.

De igual modo, ha pedido una mayor intercomunicación entre los servicios médicos de Primaria, de la propia empresa y los servicios de prevención de riesgos laborales, porque se "repiten pruebas que no se comparten".