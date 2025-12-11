Los médicos de Baleares estallan contra Sanidad y alertan de un inminente apagón sanitario

La tercera jornada de huelga médica en Baleares ha mantenido el pulso en los hospitales y ha sacado la protesta a la calle. Alrededor de un centenar de facultativos se han concentrado esta mañana frente a la Delegación del Gobierno en Palma, reclamando un Estatuto Marco propio y la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García. El Sindicato Médico de Baleares (Simebal) cifra el seguimiento de los paros en un 85%, en línea con las jornadas anteriores, y advierte de las graves consecuencias de no atender sus reivindicaciones.

Con pancartas que rezaban "La dignidad del médico no es negociable" y cánticos como "Aquest estatut és esclavitut" (Este estatuto es esclavitud) o "Mónica rancia, nos vamos a Francia", los manifestantes han exigido una normativa que reconozca la especificidad de su profesión. El delegado de Simebal, Ignacio García, ha sido contundente: si el Ministerio no corrige el rumbo, habrá un "apagón sanitario". "Si los médicos tienen poca fuerza laboral por la falta de profesionales, que cada vez será más sistémica, esto hará que los médicos se rompan y se vayan a romper más", ha alertado García, quien ha pedido al Gobierno que reflexione sobre el porqué de una movilización "tan masiva" en toda España.

Unidad frente al "maltrato institucional"

La protesta ha escenificado la unidad del sector. El presidente del Colegio de Médicos de Baleares (Comib), Carles Recasens, ha participado en la concentración para mostrar el respaldo "al lado del sindicato" y ha subrayado que las movilizaciones no buscan solo mejoras laborales, sino "proteger el sistema sanitario" para hacerlo "sostenible y robusto" de cara a los próximos 50 años. "Buscamos un sistema alternativo a las guardias de 24 horas o listas de 40 pacientes al día, ya que no es lo mejor para atender a la población", ha argumentado Recasens.

Un estatuto que "no soluciona nada"

Durante la lectura del manifiesto, los convocantes han criticado que el Ministerio de Sanidad se "niegue" a ofrecer un estatuto propio y no modifique la clasificación profesional para reconocer la mayor formación de los médicos. Aunque reconocen que la presión de la huelga ha logrado "cierto acercamiento" y "ligeros cambios" en las últimas semanas, aseguran que estos "no solucionan en absoluto las reivindicaciones de base".

Entre los puntos de fricción, destacan la negativa a crear una categoría diferenciada en el Estatuto Básico del Empleado Público, el rígido régimen de incompatibilidades y, sobre todo, que las guardias sigan sin considerarse actividad extraordinaria ni coticen para la jubilación, bajo la reivindicación de "a hora trabajada, hora cotizada".

La huelga, convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) hasta este jueves 12 de diciembre, se mantiene a la espera de los resultados de la reunión de urgencia que se celebra hoy en Madrid, con la amenaza de endurecer las protestas en enero si no hay acuerdo.