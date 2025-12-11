Los médicos de Baleares se concentran este jueves en Palma en su tercer día de huelga contra el Estatuto Marco

El Sindicato Médico de Baleares (Simebal) ha convocado para este jueves (11.00 horas) una concentración frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Baleares, en Palma, en la que será la tercera jornada de huelga contra el borrador del Estatuto Marco.

El sindicato ha recordado en un comunicado que también será la tercera vez que los médicos del archipiélago salgan a la calle en lo que va de año para sumarse a las reivindicaciones que el colectivo está llevando a cabo en toda España.

A esta movilización se le sumarán otras dos que este jueves también tendrán lugar en los hospitales Mateu Orfila (08.30 horas), en Menorca, y Can Misses (11.30 horas), en Ibiza.

Todas ellas cuentan con el apoyo del Colegio de Médicos de Baleares (Comib), cuyo presidente, Carlos Recasens, estará presente en la concentración de Palma.

El propio Recasens y el delegado de Riesgos Laborales de Simebal, Ignacio García, serán los encargados de leer el manifiesto en la concentración que tendrá lugar en la capital balear.

Por otro lado, el encargado de leer el escrito en Menorca será el delegado en la isla, Claudio Triay, mientras que en Ibiza, lo hará el responsable sindical en las Pitiusas, Carlos Rodríguez.

Las movilizaciones, que también tendrán lugar en otros puntos del país, coincidirán con la reunión que la ministra de Sanidad, Mónica García, mantendrá a las 11.00 horas con el comité de huelga. En ella estará presente el presidente del sindicato médico, Miguel Lázaro.

CONTRA EL ESTATUTO MARCO

Las reivindicaciones del colectivo médico se centran en su rechazo al borrador de un nuevo Estatuto Marco que, a su parecer, no reconoce la singularidad ni la responsabilidad de los profesionales.

Tampoco respeta los descansos ni limita las "jornadas maratonianas" que los médicos se ven abocados a realizar, de acuerdo con el comité de huelga. Además, rechaza el estatuto propio para médicos y facultativos que fue presentado por las organizaciones sindicales hace dos semanas.

Ante todo ello, han lamentado, el Ministerio de Sanidad ha mantenido "una ausencia total de voluntad negociadora" pese a todo "lo que está en juego".

Unos 177.000 médicos de la sanidad pública y más de 33.000 MIR en formación están llamados a la huelga. En esta ocasión también se suman los 45.000 estudiantes de Medicina de España, que secundaran la huelga con paros lectivos