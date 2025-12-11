Toni Miralles toma las riendas de Montuïri: el primer alcalde socialista en 40 años marca sus prioridades

Montuïri vivió hace unos días unrelevo histórico en su ayuntamiento tras la renuncia de Paula Amengual (Més). Siguiendo el acuerdo de gobernabilidad existente entre Més y PSOE, Toni Miralles asumió la alcaldía, convirtiéndose en el primer alcalde socialista del municipio en cuatro décadas. Este jueves Miralles ha visitado los estudios de Onda Cero para analizar este nuevo reto político.

Durante la entrevista, el alcalde ha reconocido que asumir el cargo supone “una responsabilidad muy grande”, no solo por el peso simbólico del relevo, sino también por el trabajo acumulado por generaciones de militantes socialistas en el municipio. “Para mí es un orgullo, una responsabilidad y una ilusión muy grande”.

Miralles dispone ahora de un año y medio para cerrar la legislatura, un periodo en el que su equipo se ha marcado como prioridad “atender a todo el mundo, escuchar las necesidades y mantener un pueblo bien cuidado y con buenos servicios”. El alcalde ha asegurado que la hoja de ruta se basará en la continuidad: dar impulso a los proyectos ya iniciados y ejecutar aquellos que están a punto de comenzar.

Entre los temas más importantes, ha destacado la participación ciudadana y la proximidad con los vecinos. Miralles ha explicado que quiere mantener un contacto directo, accesible y constante: “Todo el mundo sabe que tiene mi teléfono o que puede conseguirlo. La mejor participación es escuchar y demostrar que las propuestas pueden hacerse realidad”.

Uno de los grandes retos urbanísticos será la aprobación del nuevo Plan General, que calificó de necesario para frenar el crecimiento desmesurado del municipio y para reservar suelo destinado a vivienda de protección oficial. “Es un plan delicado, porque afecta a todo el pueblo, pero imprescindible para garantizar un crecimiento ordenado” ha destacado el Alcalde.

En el ámbito educativo, Miralles —maestro de primaria de profesión— ha confirmado que ya está adjudicada la obra del nuevo gimnasio del colegio, un proyecto largamente reclamado. También ha defendido una reforma integral del edificio principal del centro, mejoras en el edificio infantil y actuaciones en patios, rutas escolares y espacios de sombra ante el aumento de temperaturas.

El alcalde también ha invitado a los oyentes a visitar Montuïri, resaltando su riqueza arqueológica, su paisaje tranquilo y su oferta gastronómica. “Seguro que se sentirán a gusto”.