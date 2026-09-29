Unas 2.500 personas protestan en Palma para pedir la prórroga indefinida de alquileres y prohibir los desahucios.

La plaza de Cort de Palma ha acogido este lunes una concentración para pedir al Consejo de Ministros la aprobación del denominado como 'decreto Maricarmen' --en referencia a la anciana desahuciada en Madrid--, en el que se tendría que recoger la prórroga indefinida de los alquileres y la prohibición de los desalojos.

La movilización se engloba en el proceso de protestas estatales iniciadas a raíz del desahucio de la anciana el pasado miércoles y a ella habrían acudido unas 2.500 personas, según el Sindicat de Llogateres de Mallorca. Por su parte, la Delegación del Gobierno en las islas ha informado que la Policía Nacional ha contabilizado unas 550 personas en la manifestación de este lunes en Palma.

Durante la protesta se han podido escuchar consignas como "rentista despierta se te ha acabado", "Maricarmen no está sola", "Ser rentista no es un trabajo, es especulación" o "ni patrón, ni casero, la vivienda es del obrero".

Allí se han podido leer pancartas que reclamaban una vivienda para "todos" o planteaban la vivienda "como un derecho, por Olga --una mujer que también se suicidó la semana pasada en Hospitalet de Llobregat cuando iba a ser desahuciada-- y por Maricarmen".

El portavoz del sindicato, Óscar Martínez, ha apuntado que este martes el Gobierno de España "no puede fallar" en vista de la "fuerza que hay en la calle", por lo que ha reivindicado que "no saque un decreto mutilado".

El objetivo de la protesta ha explicado que es "presionar" al "Gobierno progresista" para que este martes "se comporte como un Gobierno progresista" y apruebe de forma integral el 'decreto Maricarmen'.

Martínez ha detallado que, además de las medidas anteriormente citadas, se debería incluir la congelación de las subidas del alquiler y la reforma de la ley para acabar con el "uso fraudulento" de los contratos temporales y por habitaciones.

Preguntado por si el Ejecutivo central no cumpliera con sus expectativas, ha avanzado que, en vista a lo que pase este martes en el Consejo de Ministros, el Sindicat de Llogateres "no dejará de actuar hasta conseguir un cambio en el modelo de vivienda que los perjudica a muchos para que unos pocos se beneficien".

A esta protestan también han dado su apoyo otros colectivos como el Sindicat de l'Habitatge de Palma y la Coordinadora por la Vivienda de Baleares.