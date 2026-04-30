Rubén Bover, capitán del At Baleares: "Estamos en un buen momento y esperamos con ganas la fase de ascenso"

Rubén Bover sueña con el ascenso a primera federación. El centrocampista del At Baleares está convencido que el equipo dará la talla en las eliminatorias de ascenso. "Estamos en un momento muy bueno y tenemos muchas ganas de afrontar la fase de ascenso. Al final lo preferimos que juguemos cerca para que pueda venir afición. En casa vamos a intentar que los partidos se disputen por la tarde".

Apoyo a Ingo

Bover espera Ingo Volckmann pueda llevarse una alegría con el ascenso. El capitán del equipo valora el esfuerzo del presidente del club. "A Ingo le encanta el Baleares y está apostando por el club y espero que le podamos dar una alegría. Siempre es bueno jugar la vuelta en casa. El año no nos fue bien pero es mejor jugar la vuelta en casa y saber que el empate nos vale"