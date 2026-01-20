Manuel Hernández: "Nos pareció muy interesante para los equipos la contrareloj"

La Garden Hotels & Resorts Challenge Ciclista Mallorca contará con la presencia de Remco Evenepoel y Enric Mas. El director de Unisport Consulting, Manuel Hernández, sigue buscando fórmulas para contar con los mejores ciclistas y para esta edición ha sido clave la contrareloj por equipos. "Esta claro que después de 35 años hacemos cosas o nos quedaríamos estancados. Nos pareció que sería muy interesante la contrareloj para los aficionados y para los equipos cuando nos dimos cuenta que el Tour de Francia empieza con una contrareloj por equipos en Barcelona"

La tercera edición femenina se disputará del 24 al 26 de enero y contará con 19 equipos además de la selección española con los trofeos Marratxí- Felanitx, el Trofeo LLucmajor y el Trofeo Binissalem-Port d' Andratx. La edición 35 de la masculina tendrá lugar del 28 de enero al 1 de febrero. El miércoles 28 se disputará el Trofeo Calvià. El jueves 29 el Trofeo Ses Salines- Colònia de Sant Jordi en la modalidad de Contrarreloj por equipos. El viernes 30 Trofeo Serra de Tramuntana con salida en Selva y llegada a Lluc. El sábado 31 el Trofeo Andratx-Pollença con final en el Mirador d'es Colomer y el Trofeo Mallorca Fashion Outlet-Paseo Marítimo de Palma el domingo 1 de febrero. La gran ausente en esta ocasión será Mavi García después de cambiar de equipo y tener el compromiso de competir en Australia.

Director de Markeing & Comunicación de Garden Hotel Group

Gabriel Llobera ha destacado, en declaraciones a Onda Cero Mallorca, la ilusión que genera esta Garden Hotels & Resorts Challenge Ciclista a Mallorca. "Estamos muy ilusionado un año más de formar parte de esta prueba. Nos ponemos a disposición de los medios y de los equipos para que salga perfecta con nuestro toque familar y sostenible"

Onda Cero será un año más emisora oficial y realizará el jueves día 29 de enero la edición de RadioEstadio Noche con Rocío Martínez y Edu Pidal desde uno de los hoteles de Garden Hotels & Resorts