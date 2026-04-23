Fútbol

Contreras: "No sé que haré la próxima temporada"

El técnico del Andratx quiere descansar antes de tomar una decisión sobre su futuro

Paco Muñoz

Palma |

José Contreras lamenta el descenso a la tercera división balear después de vivir la experiencia en segunda federación. El técnico del Andratx está orgulloso a pesar de los resultados deportivos. "Estamos tristes por la afición, jugadores y directiva. Este año no nos hemos podido mantenernos y hay que levantarse. Sabíamos que íbamos a tener complicaciones para confeccionar la plantilla con tanta competencia en segunda federación. Estamos tranquilos porque lo hemos intentando y orgulloso con lo que hemos vivido estos años.".

Futuro incierto

Contreras no tiene tomada la decisión sobre la próxima temporada. El técnico ha llegado está cansado por el trabajo y la responsabilidad que ha tenido y prefiere descansar antes de tomar una decisión."No sé que voy a hacer. Quiero acabar de la mejor forma y luego descansar. Prácticamente no descanso desde mayo cuando empezamos a confeccionar la plantilla y luego en diciembre. Quiero estar tranquilo y descansar con mi familia. Están abiertas todas las hipótesis. No sé que haré, es muy pronto".

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