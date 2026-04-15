Guillem Ballester: "La próxima temporada queremos que el Porreres ascienda sin jugar play off"

Guillem Ballester no ha tardado en levantarse tras consumarse el descenso del Porreres el pasado domingo. El presidente del club reconoce que la planificación no fue la más indicada pero tiene claro que el ascenso es el objetivo. "Nos sabe muy mal el descenso porque cuesta mucho ascender y es muy fácil de perderla. La liga pone a cada uno en su sitio pero la planificación no fue la mejor porque debido al play off nos llevó a tener un retraso de seis semanas. Los representantes nos vendieron lo que otros equipos no quisieron".

Jaume Mut

El presidente del Porreres quiere volver a conseguir el ascenso y Jaume Mut es uno de los principales candidatos para dirigir al equipo " Los que me conocen saben que haremos un equipo para estar arriba y o tener que jugar play off. Creo que me he expresado de forma muy clara. La decisión del entrenador no está tomada. Jaume Mut es un entrenador que nos ha dado tranquilidad y es un entrenador contrastado y es tiene posibilidades de quedarse, cuando hablemos decidiremos si se queda".