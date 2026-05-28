El Mallorca renueva a Demichelis

El Real Mallorca renueva a Martín Demichelis. El técnico argentino firma un contrato de dos temporadas con el objetivo de ascender el equipo a la máxima categoría del fútbol español. Los responsables del club han tenido muy presente los 18 puntos que sumó el equipo en las últimas doce jornadas a pesar del descenso y el carácter, disciplina y profesionalidad del cuerpo técnico desde su llegada. Demichelis tenía claro que quería seguir en la isla y en la semana previa al partido disputado en Valencia ante el Levante ya puso en conocimiento del club sus intenciones

Cuota de poder

Demichelis tendrá un gran protagonismo a la hora de tomar las decisiones sobre las altas y bajas de la plantilla aunque la última palabra será de los responsables del club. La reestructuración deportiva será importante y todo hace indicar que futbolistas como Vedat Muriqi y Samu Costa dejarán el club. El técnico argentino trabajará junto al director deportivo, Pablo Ortells, para confeccionar una plantilla competitiva que permita conseguir el ascenso. Demichelis no tiene experiencia en la categoría de plata ni ha visitado mucho de los campos donde su equipo tendrá que jugar.

Apuesta por la cantera

El Mallorca tiene previsto apostar con jugadores de la cantera que ya han debutado en primera división. También apostará por jugadores con experiencia que forman parte de la plantilla como Sergi Darder y acudirá al mercado para fichar a futbolistas que puedan marcar la diferencia en segunda división.