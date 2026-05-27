Martín Fiz: "Espero que la gente participe en esta carrera solidaria en Palma"

Un año más, Palma se suma a la carrera solidaria de Ponle Freno el próximo 30 de mayo. La presentación ha tenido lugar en la sala de plenos del ayuntamiento de Palma

El circuito de carreras solidarias Ponle Freno vuelve a hacer parada en Palma y ya calienta motores para reunir a cientos de participantes en una jornada deportiva con un claro objetivo: concienciar sobre la seguridad vial.

La cita tendrá lugar el próximo 30 de mayo, cuando las calles de la ciudad se llenarán de corredores que se unirán a esta iniciativa de Atresmedia impulsada junto a Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres. Bajo el lema de la solidaridad y la responsabilidad al volante, el evento invita a ciudadanos de todas las edades a formar parte de esta “marea solidaria”.

Hasta el 29 de mayo a las 16:00 horas están abiertas las inscripciones a través de la web oficial, ponlefreno.com, y así participar en una carrera que combina deporte, compromiso social y sensibilización.

Los inscritos podrán recoger su dorsal en el Centro Comercial Alcampo Mallorca en los siguientes horarios:

· Viernes 29 de mayo, de 17:00 a 20:00 horas

· Sábado 30 de mayo, de 11:00 a 15:00 horas

Y, además de la recogida de dorsales, en el Centro Comercial Alcampo habrá algunas activaciones con motivo de la carrera.

Ponle Freno, junto a Fundación AXA, continúa así su labor de concienciación, promoviendo la seguridad vial a través de acciones que implican directamente a la ciudadanía.

Martín Fiz, Embajador del Circuito Ponle Freno, ha estado en la presentación para animar a la sociedad mallorquina a participar el sábado 30 de mayo. "Es un placer estar presente y ser embajador de la carrera Ponle Freno. Espero que toda la gente participe en esta carrera solidaria con un recorrido de 5 y 10 km"

Palma se prepara, una vez más, para correr por una buena causa.

Una iniciativa que cuenta con la colaboración de Luanvi, Meliá Hotels International, Aliviam, Sobrassada de Mallorca y Centro Comercial Alcampo Mallorca.