Fullana, jugador del Poblense: "Es la primera vez que marco tres goles y ha sido en la recta final de mi carrera"

Francesc Fullana ha marcado su primer Hat Trick de su carrera deportiva con 36 años. El centrocampista del Poblense fue clave en la victoria de su equipo ante el Porreres que le permite asegurar la tercera posición. "Es la primera vez que marco tres goles y ha sido en la recta final de mi carrera, ya dicen que más vale tarde que nunca. Lo celebré con mis compañeros, aficionados y familia. Lo de llevarse el balón se ve en categorías profesionales".

Ilusionado con el ascenso

Fullana está muy ilusionado con la posibilidad de ascender con el Poblense. El futbolista de Palma no esperaba en este nuevo proyecto conseguir los resultados que ha obtenido el equipo."Estoy muy contento de lo que hemos conseguido y es un éxito. Hemos superado las expectativas y a nivel personal he podido acompañar. Afrontamos la fase de ascenso con la misma ilusión que hemos tenido durante la temporada. El club, jugadores y cuerpo técnico queremos ascender".

Profesor de primaria

Fullana ejerce de profesor de primaria por la mañanas y por la tarde acude al municipal de Sa Pobla para entrenar a las órdenes de Óscar Troya. "Me han felicitado los compañeros, los niños son muy pequeños y no se dan cuenta"