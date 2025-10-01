Jaume Gelabert: "Si pasamos nos gustaría jugar con el Mallorca, Betis o Sevilla"

El Sant Jordi vive con ilusión el partido de vuelta de la eliminatoria de la fase previa de la copa del Rey que disputará el sábado ante el Lourdes tras ganar 1-0 en la ida. El presidente del club, Jaume Gelabert Garau, pronostica un partido muy igualado en Tudela aunque espera entrar en el próximo sorteo y jugar ante un equipo de primera división. "Estamos con mucha ilusión y ganas porque se ha generado mucha ilusión en el pueblo y no hablemos de los niños. Viajaremos unas 80 personas contando la plantilla y cuerpo técnico. La federación pagaba 18 billetes y finalmente gracias a nuestro secretario y.vicepresidente que fue al sorteo conseguimos 21.Creo que será un partido muy igualado con el la ida. Puede pasar de todo".

Preferencia por el Mallorca

Jaume Gelaber está muy ilusionado en superar la eliminatoria y jugar ante el Mallorca. Betis y Sevilla son las opciones secundarias. "Nos gustaría Barça o Real Madrid pero no entran en el sorteo. El equipo que nos gustaría más sería el Mallorca pero también nos iría bien el Betis o Sevilla".

4.000 euros de pérdidas y alternativa de Son Malferit

El club hará todo lo posible si supera la eliminatoria por jugar en Sant Jordi pero son consciente que deberán cumplir una serie de requisitos de la fedeación española de fútbol. Gelabert hará todo lo posible por jugar en casa invirtiendo parte de los 22.000 euros que recibirá por disputar la eliminatoria "Hay unas pautas a seguir como la luz y las gradas supletorias, si pasamos tendremos que correr pero queremos jugar en Sant Jordi aunque nos han ofrecido Son Malferit". Por otra parte, el Sant Jordi ya ha adelantado cuatro mil euros para hacer frente al arbitraje de la ida, que rondó los mil euros, y diez billetes para que viajen todos los integrantes de la plantilla y dos juveniles que realizaron la pretemporada.