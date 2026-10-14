Iñigo Nuñez: "Me siento afortunado con el fichaje de Joan"

Iñigo Nuñez está muy feliz con el fichaje de Joan Sastre. El técnico del Palmer Basket ha destacado la humildad del jugador de 34 años después de jugar en el CB Sevilla, Cai Zaragoza, Valencia Basket y Lenovo Tenerife. "Me siento afortunado como entrenador tener a Joan, no por lo que aporta y va a aportar a nivel deportivo, si no como persona. El primer día expresó un actitud humilde, quiere ser uno más sin cambiar nada del equipo. Viene a ayudarnos y a intentar que el equipo sea mejor con el. Estoy súper contento y aprender muchísimas cosas que no tiene que ver con el baloncesto. Tenemos que aprovechar su experiencia y creo que es un fichaje de proyecto".

Baja en San Sebastiàn

Iñigo Nuñez ha anunciado que Joan Sastre no formará parte de la convocatoria que viajará a San Sebastián para jugar el viernes ante Gipuzkoa Basket. El fichaje ha despertado una gran ilusión entre la directiva y seguidores del Palmer Basket así como entre los seguidores del baloncesto en general.