Cata Coll, Mariona Caldentey, Lucia Corrales y Patri Guijarro orgullosas de jugar con la selección en Mallorca

La selección española de fútbol femenino buscará el viernes en Son Moix ante Inglaterra la victoria por dos goles de diferencia para optar a la primera posición y obtener la clasificación directa pata el mundial 2027. La cita es histórica para el fútbol balear por la presencia de cuatro jugadoras mallorquinas. Cata Coll ha reconocido que la responsabilidad es muy grande pero que a la vez están disfrutando de la experiencia de jugar en casa. "Es increíble. Intento estar pensando que es un partido más pero no lo es por ser de aquí pero hay que poner el foco en el partido. Estamos contentísimas las cuatro mallorquinas de formar de este estadio con nuestra gente"

Lucia Corrales

Lucia Corrales ha tenido la oportunidad de formar parte de la selección absoluta con 20 años y con el resto de compañeras isleñas está viviendo una experiencia inolvidable que no imaginaba cuando empezó jugando en el fútbol base del Collerense. Entos días en la isla está recibiendo muchas visitas y tiene muy presente su paso por el Atlético Baleares y el Barça que le dio la oportunidad de jugar al máximo nivel antes de dar el salto al London. "Para nosotras es un orgullo, no hay nada más bonito para las cuatro que te pueda ver la familia, la afición y los conocidos que tienes de pequeña. En Londres estoy muy a gusto, cambia por el idioma pero me he podido acomodar rápido y me siento bastante cómoda"

Patri Guijarro

Patri Guijarro también está muy feliz de volver a Mallorca y para disputar un partido clave para la selección española. La centrocampista del Barça ha aparcado el título de champions conseguido el pasado 23 de mayo tras derrotar al Lyon para centrar sus esfuerzos en el partido de clasificación ante Inglaterra. "Sabíamos que haría calor pero contentas de jugar en casa. Hemos recibido el calor de la gente que nos conoce y el viernes va a ser clave. El título de champions se disfruta pero ya estamos muy metidas. A Nosotras e Inglaterra nos gusta tener el balón y somos muy competitivas".

El jueves Mariona Caldentey comparecerá en la rueda de prensa previa al partido junta a la seleccionadora, Sonia Bermudez.