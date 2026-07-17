Pablo Torre y Jan Salas renuevan con el Mallorca hasta final de temporada y 2029 respectivamente

El club bermellón ha anunciado este viernes la renovación de dos de sus jugadores de cara a la próxima temporada. Por un lado, la de Pablo Torre, a través de un vídeo en las redes sociales del club donde se le ve renovando su abono para, al menos, un año más; y por otro, el de Jan Salas, que ha firmado hasta 2029.

El RCD Mallorca ha aprovechado también el anuncio de la extensión de la campaña de renovación de abonos para anunciar que Pablo Torre continuará en el club, que ya cuenta con 16.314 abonados y amplía 48 horas el plazo de renovación, cerrándolo finalmente este domingo a las 23.59 horas. Un trámite que se podrá realizar únicamente de forma online.

Jan Salas, canterano bermellón, ha jugado un total de seis partidos con el primer equipo, ya que estuvo cedido la pasada temporada en el Córdoba durante la primera vuelta. En sus primeras palabras tras firmar con el club, ha asegurado que está "muy contento y agradecido", añadiendo que ha crecido "en estos campos durante muchos años y espero que sean muchos más".

Sobre su lesión, ha dicho tener "buenas sensaciones" y quiere estar disponible lo antes posible a las órdenes de Luis García para devolver al Mallorca a primera: "Todos tenemos muchas ganas y a ver si podemos lograr el objetivo de regresar, que seguro que sí".