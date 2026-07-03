Gustavo Siviero,extécnico del Mallorca B: "Estoy sorprendido porque no imaginaba este final"

Gustavo Siviero deja el Real Mallorca. El técnico argentino explica en Onda Cero que la situación que se ha encontrado después de llegar de vacaciones no era la que esperaba para afrontar el reto de entrenar al equipo en la segunda federación. "Estoy sorprendido porque no me imaginaba este final. La pasada temporada conseguimos el objetivo casi de una forma ideal para contar con mucho tiempo para prepararnos de cara a lo que se venía. Cuando regreso de mis vacaciones me encuentro un escenario totalmente distinto de como íbamos a funcionar en el día a día y me llevó a tomar la decisión de no continuar, si no hubiésemos tenido una situación incómoda en el tiempo y no lo podía permitir".

Prohens no ficha

Gustavo Siviero esperaba contar con Prohens que jugará en el Nàstic de Tarragona. El exfutbolista del Poblense estaba dispuesto a fichar por el Mallorca si le permitían realizar la pretemporada con el primer equipo. "Era un jugador al que habíamos apuntado pero la decisión no tiene que ver con eso. Es una situación de como íbamos a funcionar en el día a día. El cuerpo técnico había cambiado el perfil"