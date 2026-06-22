Ismael Vargas: “En AEMIF estamos al límite porque seguimos sin noticias del Servicio de Promoción de la Autonomía"

"Cansados, agotados y en una situación límite". Así ha definido en Onda Cero el momento que vive la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera (AEMIF) su gerente Ismael Vargas.

Y es que a pesar de que el Consell d'Eivissa ha abonado 101.000 euros —"algo más de la mitad de la deuda acumulada"— y ha asegurado que la renovación del concierto del Centro de Día llegará "en breve", esto no es suficiente "ya que trabajamos con personas con patologías neurológicas muy complicadas y seguimos sin noticias del concierto del Centro de Día ni del servicio de promoción de la autonomía, donde tenemos 30 personas en lista de espera".

En este sentido Vargas, aunque reconocido "la buena voluntad por parte de las administraciones", también ha recordado que estas demoras "tienen consecuencias directas sobre la salud de los usuarios ya que hablamos de personas que acaban de sufrir un daño cerebral, donde el tiempo corre a su favor, y que, como no tienen otros recursos donde acudir, ya hemos visto el ejemplo de dos fallecimientos en lista de espera".

Imagen de una de las sesiones de fisioterapia de AEMIF | Redacción

Por ello, para paliar la situación, AEIMIF, que atiende actualmente a unas 200 familias, ha creado un servicio de orientación que realiza seguimiento telefónico y apoyo emocional, pero sin poder ofrecer el tratamiento neurohabilitador completo y es que según el gerente de la asociación "intentamos intervenir puntualmente, pero no pueden entrar en fisioterapia, logopedia o terapia ocupacional y eso es algo tremendamente duro".

Por último, Ismael Vargas también ha denunciado que Ibiza está en desventaja respecto a Mallorca, "donde estos servicios llevan años concertados sin las limitaciones que aquí se plantean" y por eso ha hecho un llamamiento para no depender "eternamente" de la subvenciones "porque esto al final es un sinvivir, ya que sabemos el gasto pero no lo que vamos a ingresar".