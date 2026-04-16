Traspas y Torijano: “Somos pintores y artesanos, pero sobre todo somos de los pocos supervivientes de Dalt Vila”

Los artesanos, pintores y dueños de dos tiendas emblemáticas en la zona de Dalt Vila de la ciudad de Ibiza, Jesús García "Traspas" e Isabel Delgado "Torijano", han sido galardonados en la categoría de Turismo que patrocina Obramat en los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera que se entregarán este jueves 23 de abril a las 19.00 horas en el Teatro Pereyra de la ciudad de Ibiza.

Un reconocimiento que llega justo cuando este mes de mayo cumplirán 50 años en la isla y 43 residiendo en la parte antigua, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y por ello, la conocida pareja, ha recordado en Más de Uno Ibiza y Formentera sus inicios en la isla, cuando llegaron siendo peluqueros, y como después abrieron su primera tienda en Dalt Vila sin imaginar que acabarían convirtiéndose en un símbolo del barrio.

No en vano, fue tras rechazar Isabel un proyecto de una exposición de pintura en Alemania al estar embarazada de uno de sus hijos, y desde entonces, han vivido y trabajado en la parte alta de la ciudad, donde han criado a sus hijos y han mantenido viva una tradición artesanal que combina pintura, acuarela y creación de amuletos con el esfuerzo y la valentía que supone vivir en un entorno tan singular y a menudo relativamente abandonado, sobre todo fuera de la temporada de verano y por ello, no es extraño que aseguren, con su eterna sonrisa que "somos pintores y artesanos, pero sobre todo somos de los pocos supervivientes de Dalt Vila".

Además, se han convertido en todo un referente cuando llega la Feria Eivissa Medieval, de la que fueron uno de sus impulsores hace ya 25 años y en la que organizan todos los años una cena temática en su propia vivienda, con vestuario integrado en la época, con platos que cocinan ellos y sin ningún tipo de ayuda institucional. Por ello, también han aprovechado para hacer una pequeña crítica de "la deriva del evento demasiado fuera de las murallas" y para reivindicar que "se recupere su espíritu original con más implicación vecinal, concursos de vestuario para fomentar la participación de la ciudadanía y una mayor implicación entre los colegios de la ciudad" como ellos ya intentaron hacer hace unos años.

Mientras, Traspas y Torijano han explicado que su familia entera participa en la decoración y ambientación que hacen en su propia vivienda de Dalt Vila de manera totalmente artesanal de eventos como la cena medieval, Halloween —que ellos celebran como Samhain o año nuevo celta— o el tradicional Belén, que cada año atrae a cientos de visitantes "porque siempre se añade algo nuevo que muchos visitantes y residentes esperan con muchas ganas".

Por ello, no es extraño que ambos hayan abordado los retos que supone vivir en Dalt Vila, "desde la falta de señalización y de luminaria cuando llega la Navidad hasta la accesibilidad del túnel de Soto para personas con movilidad reducida, diversidad funcional o familias con carritos de niños pequeños", aunque también han asegurado que, "a pesar de todo, nuestro compromiso con el barrio y el patrimonio es absoluto" por lo que lo seguirán defendiendo como hasta ahora.

Premios el 23 de abril a las 19.00 horas

Los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera 2026 se entregan el jueves 23 de abril a las 19.00 horas en el Teatro Pereyra de la ciudad de Ibiza y cuentan con la colaboración institucional del Consell d’Eivissa y los ayuntamientos de las Pitiusas, y con patrocinadores globales a Trablisa, Fomento del Turismo de la Isla de Ibiza y Bodegas Can Rich y para cada categoría con Banca March, EBE Promociones, Intermobel, KGM Concesionario Oficial en Ibiza, Porcelanosa Ibiza, Intersport Holidays, Vibra Hotels, Obramat, Dipesa Group, Ocio de Ibiza y Trasmapi