¡¡Ya puedes ver el vídeo completo de la gala de los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera 2026!!

Los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera que anualmente organiza Atresmedia Radio en las Pitiusas para rendir homenaje a personas, asociaciones, entidades y proyectos que contribuyen al desarrollo de la sociedad de las dos islas y a todos aquellos ciudadanos pitiusos que destacan por su labor dentro y fuera de ellas, celebran su decimocuarta edición.

Este año el jurado de los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera en su decimocuarta edición ha reconocido en la categoría de Solidaridad a Mari Carmen García, quien tras llegar a Ibiza a finales de los años 70 ha hecho del compromiso solidario su motivo de vida, dedicándose a ayudar a los demás de forma altruista más de veinte años, colaborando actualmente en cuatro asociaciones de la isla, entre ellas la Asociación Contra el Cáncer y Nunca Solos.

Por su parte, en la categoría de Empresa, el galardón es para Heladería Los Valencianos. Fundada en 1933 en la Plaza Antoni Riquer del popular barrio de la Marina de Ibiza, se trata de una de las empresas con más historia de Ibiza, siendo actualmente todo un referente de tradición artesanal que está sabiendo a adaptarse a los nuevos tiempos de mano de Daniel Lloyd Galiana, nieto del fundador, quien está creando sabores únicos con productos tradicionales ibicencos en helados e, incluso, turrones.

En Deportes el jurado ha reconocido a la atleta Nieves Tur Muley, primera mujer ibicenca en terminar una maratón, en Valencia en el año 1997, y considerada un referente para generaciones de atletas, especialmente mujeres veteranas, por demostrar que empezar a correr con 38 años no impide llegar lejos y completar distintos maratones por España, participar en el Mundial de Media Maratón de Valladolid y ser campeona de Baleares y subcampeona de España de maratón en su categoría.

En la categoría de Salud, el premio ha sido para el histórico médico de la sanidad pública pitiusa Carlos Rodríguez, conocido también por su papel en el Sindicato Médico de Baleares (Simebal) y quien tras más de dos décadas ejerciendo en el Hospital Can Misses de Ibiza se acaba de jubilar, aunque sigue vinculado a la sanidad privada.

Mientras, el premio de Ciencia e investigación ha recaído en la joven y prestigiosa dietista integrativa, divulgadora y autora ibicenca Marina Ribas Torres, quien ha hecho de la gastronomía tradicional ibicenca y los productos de la tierra pitiusa los principales ejes de su trabajo, convirtiéndose en un referente a nivel nacional con varios libros escritos y el de Medio Ambiente para el Aquarium Cap Blanc de Sant Antoni, conocido popularmente como Sa Cova de ses Llagostes, y donde se trabaja con fauna exclusivamente mediterránea ibicenca como los meros, las rayas, las serviolas, los sargos y las langostas, siendo además la sede del Centro de Recuperación de Especies Marinas donde se rehabilitan tortugas marinas heridas antes de devolverlas a su hábitat.

Por supuesto, este año también se entrega un galardón en la categoría de Comunicación, que recae en Maribel Torres Cardona, considerada como una de las grandes pioneras y una de las voces más emblemáticas y queridas de la radio en Ibiza y Formentera, con una trayectoria que abarca casi medio siglo frente al micrófono, en buena parte junto a su pareja profesional y de vida, el tristemente desaparecido Joan Tur Riera.

El conocido director, guionista y escritor ibicenco Héctor Escandell, ha sido reconocido en esta edición con el Premio Onda Cero Ibiza y Formentera de Cultura por su labor para difundir el séptimo arte desde una mirada pitiusa, apostando por historias profundamente arraigadas a Ibiza y Formentera y con personal en buena medida de la isla, lo que le ha convertido en una de las figuras clave del cine balear actual y en miembro de la Academia de cine, mientras que la empresa adherida al sello Adlib Ibiza Espardenyes Torres, conocida por dar una visión moderna del calzado ancestral ibicenco sin olvidar el trabajo artesanal, ha sido reconocida con el premio de la Categoría de Artes.

En Educación, el premio ha sido para el Colegio de Educación Infantil y Primaria El Pilar de la Mola, en Formentera, una escuela histórica y con gran prestigio en la isla que surgió de la unificación de antiguas escuelas separadas de niños y niñas en la zona y que actualmente se ha convertido en un ejemplo a nivel balear por su enfoque como escuela de valores, adaptada al entorno rural de La Mola

Además, un año más el jurado de los premios no olvida a las todos aquellos que, con su trabajo, ayudan a la reactivación y promoción de las islas y por este motivo, el Premio de Turismo este 2026 recae en los artesanos Jesús García e Isabel Delgado, conocidos popularmente como Traspas y Torijano. Historia viva de Ibiza, llevan en la isla más de cuarenta años, convirtiéndose en un ejemplo de supervivencia en la zona de Dalt Vila, declarada Patrimonio de la Humanidad, donde regentan dos tiendas de artesanía desde hace más de tres décadas, poniendo un belén a tamaño natural en su propia vivienda donde, también, organizan una cena medieval temática con motivo de la feria Eivissa Medieval.

Por último, este año, el Jurado de los XIV Premios Onda Cero Ibiza y Formentera ha querido otorgar, por unanimidad, su Premio de Honor a Abel Matutes Juan (Ibiza, 31 de octubre de 1941) reconocido empresario, banquero español, ministro de Asuntos Exteriores entre 1996 y 2000; diputado y senador entre 1977 y 1986; diputado del Parlamento Europeo entre 1994 y 1996; miembro de la Comisión Europea y alcalde de la ciudad de Ibiza entre 1970 y 1971.

Señalar en positivo y dar visibilidad a proyectos, personas y colectivos pitiusos

El secretario del jurado y director regional de Atresmedia Radio Illes Balears, Juan Carlos Enrique Forcada, ha destacado el compromiso del grupo Atresmedia con las Pitiusas y la importancia de estos premios que tienen el objetivo de “señalar en positivo y dar visibilidad a personas, colectivos y proyectos que contribuyen a mejorar la sociedad pitiusa en todos los ámbitos”.

Apoyo institucional y patrocionadores

La gala estuvo aromatizada con el marketing olfativo de la empresa ibicenca Ambiseint, cuenta con la colaboración institucional del Consell d’Eivissa y el Consell de Formentera y colaboran los ayuntamientos de Santa Eulària des Riu, Sant Antoni de Portmany, Eivissa, Sant Josep de sa Talaia y Sant Joan de Labritja.

Además, Trablisa, Fomento del Turismo de la Isla de Ibiza y Bodegas Can Rich son los patrocinadores globales de esta edición de los premios mientras que los galardones de este año están patrocinados por Banca March, EBE Promociones, Intermobel, KGM Concesionario Oficial en Ibiza, Porcelanosa Ibiza, Intersport Holidays, Vibra Hotels, Obramat, Dipesa Group, Ocio de Ibiza y Trasmapi.