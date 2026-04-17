Marina Ribas Torres: "La alimentación no puede entenderse sin tener en cuenta el entorno, la ecología, la cultura y el estilo de vida"

La prestigiosa nutricionista, dietista integrador y divulgadora ibicenca, Marina Ribas Torres, ha sido reconocida con el galardón de Ciencia e Investigación que patrocina Dipesa Group en los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera 2026 que se entregarán el próximo jueves 23 de abril a las 19.00 horas en el Teatro Pereyra de Ibiza.

Joven pero sobradamente preparada, Ribas Torres cuenta con miles de seguidores en redes sociales gracias a su discurso divertido y sólido sobre salud, cultura y territorio y en este sentido, en una entrevista en Onda Cero, ha puesto en valor cómo se puede comer sano apostando por los productos locales de Ibiza de toda la vida asegurando que en nuestra isla "sigue faltando visibilidad y marketing para valorar lo propio".

Por ello ha defendido la necesidad de reivindicar la gastronomía local de Ibiza frente a la uniformización alimentaria que imponen las modas globales asegurando que en la isla "tenemos una autoestima gastronómica muy baja cuando tenemos productos de un gran nivel como las sardinas o el gerret que son muy buenos a nivel nutricional aunque sean menos instagramables que otros que nos llegan de fuera".

Además, Ribas Torres ha criticado "el auge del postureo nutricional en redes sociales", donde tendencias pasajeras eclipsan conocimientos básicos y tradiciones culinarias y por ello ha insistido en que "la alimentación no puede entenderse sin tener en cuenta el entorno, la ecología, la cultura y el estilo de vida".

Por otro lado, también ha reflexionado sobre cómo la vida moderna con sedentarismo, estrés o falta de tiempo condiciona la salud más que la propia dieta, y en este sentido ha defendido "recuperar prácticas cotidianas como cocinar en casa o consumir producto de kilómetro cero".

Publica nuevo libro: Fer brou per ser lliure

Al mismo tiempo, la joven investigadora también ha hablado en Onda Cero sobre su nuevo libro, editado por Penguin Random House bajo el título de Fer brou per ser lliure, y del que estará firmando ejemplares precisamente el 23 de abril, día de Sant Jordi, en la ciudad de Barcelona

Portada del libro Fer brou per ser lliure de Marina Ribas Torres | Redacción

Según Ribas se trata de una colección de ensayos breves que utilizan la alimentación como hilo conductor para reflexionar "sobre la sociedad de la inmediatez, la pérdida de soberanía alimentaria y la importancia de los pequeños gestos cotidianos" y es que como ha asegurado con una gran sonrisa, "hacer un caldo o cocinar algo de una manera u otra es decidir en qué modelo económico y cultural queremos vivir".

Premios el 23 de abril a las 19.00 horas

Los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera 2026 se entregan el jueves 23 de abril a las 19.00 horas en el Teatro Pereyra de la ciudad de Ibiza y cuentan con la colaboración institucional del Consell d’Eivissa y los ayuntamientos de las Pitiusas, y con patrocinadores globales a Trablisa, Fomento del Turismo de la Isla de Ibiza y Bodegas Can Rich y para cada categoría con Banca March, EBE Promociones, Intermobel, KGM Concesionario Oficial en Ibiza, Porcelanosa Ibiza, Intersport Holidays, Vibra Hotels, Obramat, Dipesa Group, Ocio de Ibiza y Trasmapi