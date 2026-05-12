Zélia Sicot: "El turista internacional cada vez busca propuestas más amplias, con mucho interés por el turismo familiar, la náutica y la gastronomía"

Zélia Sicot, dinamizadora del Club de Producto de Ibiza Luxury Destination, ha detallado en Onda Cero cómo ha sido el pasado por este sello de Formento del Turismo de la isla de Ibiza por la feria ILTM Latin America 2026 que se ha celebrado en la ciudad brasileña de Sao Paulo y del que ha regresado "con muy buenas sensaciones".

Este encuentro está considerado como uno de los encuentros más influyentes del turismo premium a nivel mundial y la participación se ha realizado dentro del stand de Turespaña y con el apoyo del Consell de Ibiza, siendo la primera vez que Ibiza acude a ella, y en este sentido, Sicot ha asegurado que "se ha podido mostrar al mercado internacional una Ibiza más auténtica, quizá menos conocida para ellos".

Ibiza Luxury Destination ha estado en ILTM de Brasil | Redacción

Concretamente, el interés del mercado latinoamericano, especialmente en Brasil, ha sido según sus palabras "enorme" y es que "aunque conocen la isla de Ibiza por sus playas y su ocio nocturno, buscaban propuestas más amplias, con mucho interés por el turismo familiar, el turismo náutico y las experiencias gastronómicas".

No en vano, según Sicot este perfil de viajero premium "valora la exclusividad, la personalización y la autenticidad" y es que "cuando hablamos de turismo de lujo no hablamos de lujo material, sino de experiencias únicas, de kilómetro cero, de entender y respetar el territorio". Algo en lo que encaja perfectamente todo lo que ofrece Ibiza, provocando como ella mismo ha confirmado que "cada vez más tengamos un turista mucho más internacional que hace unos años y que todos ellos buscan destinos que sorprendan".

Por último, la dinamizadora del Club de Producto de Ibiza Luxury Destination también ha confirmado que esta participación en la ILTM "refuerza también la estrategia de desestacionalización y posicionamiento global de la isla" y por seguir difundiendo la idea de "hacer que los visitantes no solo se lleven su estancia en un hotel maravilloso, sino lo que viven aquí y lo que hace de verdad auténtica a Ibiza".