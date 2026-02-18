Xavi Herrero: "En Ibizacinefest buscamos cine social, temáticas arriesgadas y miradas que no se hacen para ganar dinero”

Xavi Herrero, director del Festival Internacional de Cinema Independiente de Ibiza, ha explicado todos los detalles del Ibiza Cinefest que este año cumple su décima edición desde el 20 de febrero al 1 de marzo convertido ya en una cita imprescindible para el documental y cine de autor en la isla.

En este sentido, Herrero ha reconocido que "no es fácil que nazca y se consolide un proyecto como este festival" pero también ha confirmado que ha alcanzado su madurez "con un formato de diez días consecutivos, cerca de 80 títulos presenciales, más de 100 autores y un especial en Filmin con 25 largometrajes que se extenderá durante todo marzo".

De hecho, la programación de este 2026 incluye secciones oficiales, cortometrajes nacionales que lucharán por calificarse para los Goya por quinto año, largometrajes y una película inaugural de fuerte carga social como es La isla de los Faisanes. Algo que, según el director del festival refleja un ADN del festival "basado en el cine arriesgado, comprometido y autoral, alejándose de productos comerciales".

No en vano, según Herrero “hay una diferencia muy clara entre una película que nace de una necesidad y otra que se hace para ganar dinero" y en este sentido ha destacado el crecimiento del documental creativo y el papel de la tecnología, recordando que este año se proyectará incluso un corto realizado íntegramente con inteligencia artificial aunque no podrá ganar debido a las propias bases de un festival que, según sus palabras, "apuesta por las miradas libres y por un cine que no tiene ningún interés si no es autoral".