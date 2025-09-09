Vicent Tur: “Los bonos Vuelta al cole ayudan a los bolsillos de las familias en septiembre y a los pequeños comercios”

El Consell Insular de Ibiza y la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (PIMEEF) han puesto en marcha la campaña "Bonos Vuelta al Cole" con el objetivo de, según ha explicado en Onda Cero el técnico de Comercio de la federación, Vicent Tur, “dinamizar el comercio local y ofrecer un respiro económico a las familias ante los gastos que supone la cuesta de septiembre con la vuelta al cole”.

Concretamente la campaña ofrece 5.000 bonos de 10 euros cada uno, que se pueden descargar a través de la aplicación Som Comerç 100% Eivissa y cada persona puede asignarse dos bonos, por lo que el beneficio total asciende a 20 euros por familia, que se podrán canjear en los comercios inscritos en la campaña durante todo el mes de septiembre. Todo ello, según Tur, “en un proceso muy sencillo que permite a los usuarios acceder a descuentos adicionales acumulables a través de la app, fomentando la fidelización en el pequeño comercio”.

Imagen de la campaña | Redacción

Participan en la iniciativa 220 comercios locales, entre ellos tiendas de ropa, calzado, jugueterías, alimentación y material escolar y es que según el técnico de Comercio de PIMEEF, “estas herramientas de fidelización son fundamentales para los pequeños comercios, ya que permiten competir frente a la compra online y atraer a los clientes a los establecimientos de proximidad, ofreciendo asesoramiento personalizado y promociones que incentivan las compras locales”.

Por todo ello ha animado a la ciudadanía a apoyar el comercio de Ibiza y Formentera, descargando la aplicación, consultando los bonos disponibles y aprovechando las promociones y recordando “que apostar por los comercios locales es apostar por la vida de nuestros barrios y de nuestras ciudades”.