Vicent Roig: “Sant Josep se promociona en Berlín como un municipio lleno de vida”

El municipio de Sant Josep de sa Talaia también está presente en la feria turística ITB de Berlín y desde el stand de la isla de Ibiza, su alcalde y también concejal de Turismo, Vicent Roig, ha explicado a Más de Uno Ibiza y Formentera que el objetivo de su presencia en Alemania "es reforzar la promoción del municipio y aprovechar la visibilidad que ofrece el stand de Ibiza para dar a conocer todo lo que ofrece este destino".

Para ello, el municipio se presenta con el lema “Sant Josep Full of Life”, una marca que busca transmitir la diversidad de experiencias que ofrece el municipio y que, según Roig, "trata de poner en valor todo lo que el visitante puede encontrar en el municipio, desde sus playas y calas hasta su gastronomía, sus paisajes naturales o sus propuestas culturales y deportivas".

Por otro lado, el alcalde ha reconocido que el municipio había tenido una presencia menor en la promoción internacional durante años, especialmente en mercados como el alemán y, que por ello, "ahora se está intensificando el trabajo para posicionarlo mejor dentro de la oferta turística de Ibiza a través de reuniones con turoperadores, agencias de viajes, medios especializados y plataformas digitales para mostrar que Sant Josep concentra muchos de los atractivos más conocidos de la isla y que, en muchos casos, los visitantes disfrutan del municipio desde el momento en que llegan al aeropuerto hasta que regresan a sus países".

Finalmente, Vicent Roig ha abordado la incertidumbre internacional generada por el conflicto en Oriente Próximo y su posible impacto en el turismo asegurando que "la inestabilidad geopolítica puede representar tanto un riesgo como una oportunidad para destinos como Ibiza, ya que en situaciones similares del pasado algunos turistas han optado por viajar a zonas consideradas más seguras" aunque al mismo tiempo también ha insistido en que la inestabilidad "nunca es positiva ya que puede provocar efectos negativos, como el aumento del precio del combustible o de los billetes de avión".