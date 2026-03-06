Vanesa Regueira: “Hay que seguir trabajando para que la conciliación familiar no afecte más a la mujer que al hombre”

La directora del hotel Cala San Miguel Ibiza Resort, Curio Collection by Hilton, Vanesa Regueira Nuñez, ha reflexionado en Onda Cero sobre los avances y retos pendientes en materia de igualdad durante una entrevista realizada en el programa especial de Más de Uno Ibiza y Formentera dedicado al 8 de marzo.

Concretamente, Regueira ha subrayado que el Día Internacional de la Mujer debe entenderse "como una jornada de reivindicación en la que seguir defendiendo los derechos de las mujeres y la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad" y ha incidido en la idea de que "hombres y mujeres trabajen juntos para reducir las brechas que todavía existen".

Y en este sentido, desde su experiencia como directora hotelera, ha explicado que en el día a día de su trabajo "ya no se perciben grandes diferencias entre hombres y mujeres en muchos puestos, especialmente entre el personal base de los establecimientos turísticos" aunque también ha reconocido que en los niveles directivos o ejecutivos "todavía hay desigualdades".

A su juicio, uno de los factores que sigue condicionando esta situación "es la conciliación familiar" y es que para Regueira "los puestos de mayor responsabilidad requieren una dedicación muy elevada y que, en muchos casos, las dificultades para compatibilizar la vida laboral y familiar afectan especialmente a las mujeres". Y por ello ha señalado que, aunque en los últimos años se han producido avances importantes en derechos relacionados con la maternidad o la conciliación, "todavía existe una mayor dependencia de la mujer a la hora de asumir responsabilidades familiares".

Aún así, la directora del hotel Cala San Miguel Ibiza Resort, Curio Collection by Hilton, se ha mostrado muestra optimista porque "los avances logrados en las últimas décadas demuestran que la igualdad sigue progresando" y porque "iniciativas como las reivindicaciones del 8 de marzo contribuyen a mantener el debate abierto y a seguir impulsando mejoras".