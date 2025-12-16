Seguridad

Tomás Quesada: "Casi 300 guardias civiles han pasado por las Pititusas en cinco años sin que se haya estabilizado el servicio"

La Asociación Profesional Jucil de la Guardia Civil ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de actualizar antes de que acabe el año el complemento de insularidad para los agentes en Baleares, especialmente en las Pitiusas, para evitar más fugas de personal y mejoras en el servicio prestado

Manu Gon

Illes Balears |

La Asociación Profesional Jucil de la Guardia Civil ha vuelto a insistir una vez más en Onda Cero en la necesidad de actualizar el complemento de insularidad para los agentes en Baleares, especialmente en las Pitiusas, con el objetivo de "impedir que se siga generando rotación constante de efectivos y deteriorando la calidad del servicio prestado".

En este sentido, Tomás Quesada, secretario regional de Jucil en Baleares, a confirmado en Más de Uno Ibiza y Formentera, "que en los últimos cinco años más de mil agentes han pasado por Baleares, de los cuales casi 300 lo hicieron en Ibiza y Formentera" y que la mayoría proviene de la academia "por lo que tras completar su formación se marchan, dejando vacantes que dificultan ofrecer un servicio de seguridad estable y de calidad".

Por ello, desde Jucil han denunciado que la última actualización del plus de insularidad en 2006 "fue insuficiente", y que las negociaciones actuales "carecen de concreción, lo que mantiene el problema vigente". Y por eso, Quesada ha confirmado que piden al Ministerio de la Función Pública y a los sindicatos "altura de miras para que el complemento refleje la realidad económica de Baleares y sirva para fidelizar a los agentes, evitando la rotación constante y asegurando la estabilidad del servicio, especialmente frente a retos como la inmigración irregular y la creación de nuevos servicios marítimos".

Y por último, también ha insistido en que lo que piden "es una solución adaptada a la realidad actual para que los agentes puedan asentarse en las islas y garantizar la seguridad de la ciudadanía".

