Tania Marí: “Sant Joan es una isla dentro de una isla ya que muestra la Ibiza más auténtica”

La alcaldesa de Sant Joan de Labritja, Tania Marí, ha participado en el especial de Más de Uno Ibiza y Formentera desde FITUR 2026, y frente al stand de Ibiza ha detallado la nueva promoción turística del municipio, “centrada en la autenticidad, la sostenibilidad y un turismo respetuoso con el entorno y las tradiciones locales”.

Para ello, el Ayuntamiento ha presentado en FITUR un vídeo promocional que, según Marí, “propone un itinerario de tres días para descubrir Sant Joan, combinando costa, interior y gastronomía y una invitación para conocer la otra Ibiza gracias a un municipio que apuesta por un turismo tranquilo, vinculado al paisaje, la naturaleza y la forma de vivir del norte de la isla, y especialmente orientado al turismo familiar”.

Durante su estancia en la feria, la alcaldesa ha mantenido encuentros con medios de comunicación, empresas y turoperadores para trasladar una imagen real del municipio y en este sentido ha subrayado que Sant Joan “no necesita escenarios artificiales para promocionarse, ya que todo el municipio es de foto y de vídeo gracias a enclaves como Benirràs, Xarraca, Cala de Sant Vicent o los pueblos del interior”.

Por último, en un contexto marcado por la sostenibilidad y la desestacionalización, Tania Marí ha defendido el modelo de Sant Joan “como un municipio abierto y acogedor, pero firme en la defensa de sus costumbres, su entorno natural y su identidad” aprovechando que es un destino “que invita a disfrutar del mar, el campo y la cultura local con respeto, y que quiere seguir siendo un referente de la Ibiza más auténtica durante todo el año”.