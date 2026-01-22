Fitur 26

Antonio Doménech: “Estamos hablando ya de temporadas de nueve o diez meses cuando era algo impensable hace años”

El CEO de Vibra Hotels ha defendido en el programa especial de Más de Uno Ibiza y Formentera desde FITUR la desestacionalización y la sostenibilidad como eje estratégico del grupo

Manu Gon

Illes Balears |

El CEO de la prestigiosa compañía hotelera Vibra Hotels, Antonio Doménech, ha reafirmado en los micrófonos de Onda Cero y sobre el stand de Ibiza en Fitur 2026 su compromiso "con un modelo turístico basado en la sostenibilidad, la estabilidad laboral y la ampliación de la temporada que han permitido consolidar a la compañía como uno de los principales actores del sector hotelero en Ibiza y Baleares".

Por ello, Doménech ha puesto en valor el papel de la feria "como punto de encuentro profesional clave para el sector turístico, especialmente para el turismo nacional y los operadores que trabajan con el destino Ibiza" y es que aunque Vibra Hotels "mantiene una fuerte relación directa con el cliente final Fitur sigue siendo fundamental como escaparate y espacio para reforzar relaciones con turoperadores, agencias y empresas vinculadas al turismo y a los eventos".

No en vano, Vibra Hotels es actualmente el mayor grupo hotelero de Ibiza en número de camas y uno de los más importantes de Baleares, centrando su modelo en establecimientos de tres y cuatro estrellas, y apostando, según su CEO "por un producto middle scale que ofrece una clara relación calidad-precio en un destino de tarifas elevadas como Ibiza ya que permite cumplir las expectativas del cliente y favorece su fidelización".

  • Los grandes retos del sector hotelero

En cuanto a los grandes retos del sector, Doménech ha señalado la sostenibilidad como uno de los pilares estratégicos del grupo en 2026 "con la creación de un equipo específico y la formación de nuestros más de 1.500 trabajadores en Ibiza para integrar estos valores en toda la organización".

Por otro lado, con respecto a la desestacionalización, el CEO de Vibra Hotels ha valorado muy positivamente la evolución de la temporada en los últimos años, con meses tradicionalmente considerados bajos mostrando resultados muy sólidos, y confirmado que "actualmente ya se habla de temporadas de nueve o diez meses cuando hace unos años esto era algo impensable" y recordando que en noviembre pasado el grupo mantuvo abierta cerca del 60% de su planta hotelera.

Por último, Doménech también ha abordado uno de los grandes desafíos del sector: la vivienda para los trabajadores, y en este sentido, ha explicado que el grupo ofrece alojamiento a cerca de 600 empleados y que más de 800 familias forman parte de una plantilla estable que reside todo el año en la isla y que la compañía ya trabaja "en nuevas soluciones habitacionales para seguir garantizando la viabilidad de un negocio basado, fundamentalmente, en la calidad del servicio".

