Susana Gómez-Sellés: “Crear un plan de sostenibilidad es devolver al entorno lo que tomamos de él"

El grupo hotelero Vibra Hotels, con 33 hoteles abiertos actualmente en Ibiza, ha presentado este viernes 10 de abril en el Hotel Algarb de Platja d'em Bossa su nuevo plan de sostenibilidad, distribuido en los ejes medioambiental, social y de gobernanza con el objetivo de que sea "la hoja de ruta de la cadena durante los próximos años".

En este sentido, su directora de comunicación corporativa Susana Gómez-Sellés, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera que Vibra Hotels lleva tiempo trabajando en acciones sostenibles, pero que este año han dado un paso más al estructurar todas esas iniciativas bajo criterios ESG con la ayuda de una consultora especializada y con la premisa muy clara de que "sostenibilidad consiste en devolver al entorno lo que tomamos de él sin comprometer a las generaciones futuras".

Antonio Doménech, CEO de Vibra Hotels, durante su intervención | Redacción

Para ello, desde la parte medioambiental el plan "incluye medidas para reducir consumos energéticos y emisiones, con acciones concretas y medibles que se aplicarán en toda la planta hotelera" mientras que se sigue manteniendo el fuerte compromiso con el bienestar de la comunidad, "con patrocinios deportivos en clubes de base o deportes menos conocidos, colaboraciones con entidades sociales y unos 16 proyectos como el centro de acogida de Cáritas en Ibiza o el taller de empleo para mujeres con cáncer que tendrán un impacto directo en unas 1.500 personas" y que parten de la idea, según Gómez-Sellés, "de visualizar que Ibiza no es solo ocio sino que también un lugar en el que viven familias y que muchas tienen necesidades".

Por otro lado, el eje de gobernanza se centra en la gestión interna y en el bienestar de los equipos, con acciones formativas, planes de calidad y herramientas para reforzar la relación entre empleados y clientes y sobre él, la directora de comunicación corporativa de la compañía ha asegurado que Vibra Hotels "quiere impregnar a todo el equipo de este sentimiento de sostenibilidad y trasladarlo también a proveedores y huéspedes, porque hacer del turismo algo sostenible es una labor de todos".

Susana Gómez-Sellés durante su intervención | Redacción

Finalmente, y teniendo en cuenta la importancia de que el trabajador se sienta valorado, Gómez-Sellés ha puesto en valor iniciativas internas como el nuevo Libro de Valores Vibra, creado por los propios empleados, o las acciones que se han puesto en marcha "para mejorar la experiencia laboral y las oportunidades de crecimiento y que puedan tener la oportunidad de prosperar formándose con nosotros".