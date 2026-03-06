Susana Gómez: “El año pasado en Vibra Hotels de nuestros 904 trabajadores el 58% fueron mujeres"

La cadena Vibra Hotels también ha querido sumarse a la reflexión que acompaña al Día Internacional de la Mujer en el programa especial de Más de Uno Ibiza y Formentera y en este sentido, su responsable de comunicación, Susana Gómez, ha destacado el compromiso de la compañía con la igualdad y la promoción del talento dentro de la organización.

No en vano, Gómez ha recordado que Vibra Hotels es actualmente la cadena con mayor número de camas en la isla de Ibiza, con un total de 68 establecimientos en Baleares, de los cuales 33 se encuentran en Ibiza, dos en Mallorca y tres en Menorca y que en cuanto a la composición de su plantilla, de los 904 trabajadores con los que contó el año pasado, "el 58% fueron mujeres y el 42% hombres" y que esto además se completa "con una política de total paridad también en los puestos de responsabilidad y mandos intermedios".

Además, la compañía ha puesto el foco para este año en la gestión del talento y en el desarrollo profesional de sus empleados ya que el objetivo "es seguir impulsando la promoción interna y trabajar en la identificación de profesionales con potencial para asumir mayores responsabilidades dentro de la empresa" y es que, según Gómez, "uno de los principales retos a los que se enfrenta el sector turístico en estos momentos es la captación de trabajadores".

Y por ello, para hacer frente a esta situación, Vibra Hotels participa en diferentes jornadas de empleo tanto en Baleares como en la península y organiza también encuentros propios para facilitar el contacto directo entre candidatos y responsables de área, destacando la que celebrará la propia compañía el próximo 18 de marzo con unas jornadas de empleo en el hotel Mare Nostrum, "donde se ofrecerán puestos de trabajo en distintas áreas, aunque los más demandados actualmente son los relacionados con cocina y servicios técnicos".