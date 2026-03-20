El SPECT-CT revoluciona la cardiología usando la imagen nuclear para salvar corazones sin bisturí

El SPECT miocárdico, una prueba avanzada de imagen utilizada en cardiología y medicina nuclear, se ha consolidado como una herramienta esencial para la evaluación del corazón ya que como explica la Doctora Aracelis Morales, especialista en Cardiología de Grupo Policlínica, "permite conocer cómo llega la sangre al músculo cardíaco, identificando zonas con riego insuficiente o daños antiguos derivados, por ejemplo, de infartos previos".

Dra. Aracelis Morales, especialista en Cardiología de Grupo Policlínica | Redacción

De hecho, a diferencia de otros estudios que muestran directamente las arterias coronarias, "el SPECT-CT se centra en el efecto funcional de estas sobre el corazón permitiendo ver si existen áreas con poco riego sanguíneo o regiones dañadas de forma antigua" y revelándose "como clave para tomar decisiones clínicas con mayor precisión y seguridad".

Dos fases

El procedimiento consta de dos fases. La primera consiste en colocar electrodos en el pecho para controlar el electrocardiograma mientras el paciente camina sobre una cinta rodante cuya velocidad e inclinación aumentan progresivamente y, después, en el momento de mayor esfuerzo se inyecta una pequeña dosis de un radiotrazador. Por su parte, la segunda fase es la obtención de dos estudios de imagen mediante un SPECT-CT, el primero tras el esfuerzo y el segundo en situación de reposo, lo que permite comparar el comportamiento del corazón en ambas condiciones.

La prueba se hace en dos fases | Redacción

Al mismo tiempo, este SPECT-CT tiene múltiples aplicaciones clínicas. Entre ellas destacan la detección de zonas con riego insuficiente, la permeabilidad de los stents, la identificación de cicatrices de infartos antiguos, la evaluación de la gravedad de la enfermedad coronaria y la planificación del tratamiento más adecuado para cada paciente y todo ello, sin olvidar que contribuye a reducir procedimientos invasivos como el cateterismo, seleccionando solo a aquellos pacientes que realmente requieren intervención.

Una prueba segura

Mientras, sobre la seguridad de la prueba, la Doctora Morales ha enfatizado en no es dolorosa, aunque la fase de esfuerzo puede resultar cansada "ya que la radiación utilizada es baja y completamente controlada, comparable en términos radiológicos a un CT abdominal, por lo que los beneficios diagnósticos superan ampliamente el riesgo mínimo de exposición".

Un momento de la prueba | Redacción

Por todo ello, "es especialmente útil en casos de sospecha de enfermedad coronaria, dolor torácico, falta de aire de causa no clara, antecedentes de infarto o para el seguimiento de pacientes con cardiopatía conocida"· y porque "aporta información que otras pruebas no pueden ofrecer, mostrando cómo se irriga el corazón en la vida real y permitiendo evaluar tanto áreas en riesgo como zonas con daño irreversible".

En este sentido, la doctora ha confirmado que la información que se obtiene con el SPECT-CT "permite una cardiología más precisa y personalizada" por lo que gracias a esta técnica, "los cardiólogos pueden adaptar el tratamiento a la respuesta específica del corazón de cada paciente, previniendo complicaciones graves como infartos o insuficiencia cardíaca".

La duración de la prueba suele oscilar entre 2 y 4 horas, dependiendo de la fase de esfuerzo y del tiempo necesario para la obtención de imágenes, aunque el tiempo de adquisición de cada estudio es de aproximadamente de 20 minutos, tanto en estrés como en reposo, por lo que se recomienda que los sigan las indicaciones del médico, que pueden incluir ayuno o ajustes de medicación.

Ha transformado la cardiología

En los últimos años, la incorporación del SPECT-CT ha transformado la cardiología, haciendo que los diagnósticos sean menos invasivos, más precisos y seguros y de cara al futuro se que esta tecnología se integre aún más con otras técnicas de imagen y con enfoques de medicina personalizada, consolidándose como un pilar fundamental en la atención cardíaca.

Un momento de las pruebas | Redacción

Tanto que según la Doctora Morales "se trata de una técnica nos permite ver cómo sufre o se protege el corazón en la vida real, y gracias a eso tomar las mejores decisiones para cada paciente y ofrecer información funcional, segura y precisa, por lo que representa un avance decisivo en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del corazón".