Especial 8M

Sara Barbado: "El 8M no es una guerra entre hombres y mujeres sino una oportunidad para seguir avanzando juntos”

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Ibiza ha detallado en Más de Uno Ibiza y Formentera la programación organizada con motivo del Día Internacional de la Mujer y ha insistido en que el 8M debe entenderse como una jornada de reivindicación y no de celebración.

Manu Gon

Illes Balears |

El Ayuntamiento de Ibiza se suma un año más a la conmemoración del 8 de marzo con un amplio programa de actividades que se extenderá durante todo el mes y que ha detallado en el programa especial dedicado al 8M de Más de Uno Ibiza y Formentera la concejala de Igualdad, Sara Barbado, quien también ha insistido "en que todavía quedan muchos pasos por dar para alcanzar una igualdad real entre hombres y mujeres".

Concretamente, Barbado ha recordado que, aunque se han producido avances importantes en los últimos años, "siguen existiendo desigualdades como la brecha salarial o los techos de cristal en muchos ámbitos laborales" y que "el 8M no debe vivirse como una guerra entre hombres y mujeres, sino como una reivindicación colectiva para seguir avanzando en derechos y oportunidades".

La concejala ha destacado además la importancia de que cada vez haya más presencia femenina en espacios de decisión, algo que también se refleja en la política municipal y en este sentido, ha valorado positivamente que en el Ayuntamiento de Ibiza haya una presencia importante de concejalas, lo que considera un ejemplo del avance que se está produciendo poco a poco.

  • Programa con más de 15 actividades

El programa preparado por el consistorio incluye más de quince actividades dirigidas a públicos de todas las edades y que incluyen ponencias, teatro, musicales, un escape room, talleres de autoestima, cinefórum, cuentacuentos coeducativos y actividades formativas específicas para la Policía Local y que los agentes "aprendan algo más sobre detección y actuación ante la violencia sexual en espacios de ocio, con el objetivo de mejorar la respuesta ante posibles agresiones". Además, el domingo 8 de marzo será el día central de la programación, con la Cursa de la Dona, una caminata y distintas actividades organizadas por la Comisión 8M en Vara de Rey, donde se leerá el manifiesto y se celebrarán varios actos reivindicativos.

Por último, Barbado ha destacado que uno de los ejes principales de la programación "es el trabajo con la infancia y la juventud en colegios y espacios educativos" ya que considera "fundamental actuar desde la educación para prevenir conductas machistas y evitar que se normalicen desigualdades que muchas veces pasan desapercibidas" y al mismo tiempo ha insistido en que uno de los grandes retos actuales "está en la prevención desde la infancia y en la educación de los jóvenes, ya que muchas veces no identifican determinadas desigualdades porque las han normalizado en su entorno cotidiano".

