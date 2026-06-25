Santiago García: «Usar fondos del Impuesto de Turismo Sostenible para vivienda es un parche y no la solución de fondo al problema»

El gerente de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera, Santiago García, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera la postura del sector ante la propuesta del Govern balear de destinar parte de la recaudación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), conocido popularmente como ecotasa, a políticas de vivienda, asegurando que, aunque el acceso a una vivienda asequible "es uno de los grandes problemas sociales y económicos a los que se enfrentan Ibiza y Formentera", cambiar la finalidad de este impuesto "no es la solución adecuada".

En este sentido, García ha asegurado que el sector hotelero "sufre directamente" las consecuencias de esta situación, especialmente por las dificultades que genera para encontrar trabajadores y consolidar las plantillas, pero al mismo tiempo ha defendido que un problema de esta magnitud necesita una estrategia específica porque "hacen falta soluciones estructurales con recursos estructurales y con un plan propio para solucionar el problema".

Y por ello, el gerente de la FEHIF ha señalado que recurrir a la recaudación del Impuesto de Turismo Sostenible "supone únicamente una medida temporal ya que utilizar fondos del impuesto sobre las pernoctaciones turísticas sería solo un parche a la medida y no es la solución de fondo al problema".

Defender la finalidad original de la ecotasa

Además, García ha recordado que el impuesto nació con unos objetivos concretos relacionados con la protección del territorio, la sostenibilidad, la mejora del ciclo del agua o la financiación de infraestructuras y ha defendido que, "mientras exista voluntad política de mantenerlo, debe respetarse esa finalidad inicial" y, al mismo tiempo, ha explicado, que la Federación considera que la recaudación del ITS "no tiene capacidad suficiente para resolver por sí sola un problema tan complejo como el de la vivienda, aunque sí puede resultar fundamental para impulsar otro tipo de proyectos necesarios para mantener la competitividad de las islas".

Así, y pese a su rechazo a la propuesta del Govern balear, Santiago García ha insistido en que los hoteleros "son plenamente conscientes de la gravedad del problema de acceso a la vivienda" y ha valorado muy positivamente algunas de las iniciativas que se están poniendo en marcha desde las administraciones como el programa de alquiler seguro del Govern balear, los proyectos para impulsar residencias destinadas a trabajadores de temporada por parte del Consell d'Eivissa o la posibilidad de desarrollar nuevos suelos para construir vivienda "siempre que estén coordinadas y respondan a una estrategia estable ya que el tema de la vivienda es complejo, necesita mucho trabajo de fondo y propuestas con una visión a largo plazo".

Dificultades para captar y mantener trabajadores

Tanto que, según el gerente de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera "la falta de alojamiento asequible está teniendo consecuencias directas en el funcionamiento diario de las empresas del sector, sobre todo a la hora de captar personal y, sobre todo, retenerlo a largo plazo" y que esto está llevando a muchas compañías a "intentar ofrecer soluciones con sus propios recursos, habilitando espacios dentro de los hoteles o buscando alojamientos externos para sus empleados".

Por todo ello, desde la Federación defienden que Ibiza y Formentera "necesitan mantener un equilibrio entre la protección del territorio y la creación de vivienda asequible porque para seguir siendo un destino competitivo hacen falta un territorio cuidado, sostenible y con buenas infraestructuras, pero también vivienda para trabajadores y residentes".