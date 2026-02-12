Sant Josep instalará cámaras móviles en contenedores para frenar los vertidos incívicos

El Ayuntamiento de Sant Josep pondrá en marcha un nuevo sistema de cámaras de videovigila. ncia en puntos de contenedores con el objetivo de combatir los vertidos incontrolados y el uso indebido de las áreas de residuos. Así lo ha anunciado la concejala Felicia Bocú en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera.

Según ha explicado, el Consistorio se ha visto obligado a adoptar esta decisión ante el comportamiento incívico de una minoría. “Nos hemos visto obligados a actuar porque hay usuarios que dejan residuos peligrosos en el suelo, generando mala imagen, problemas de salubridad y un coste añadido para toda la ciudadanía”, ha señalado.

Los primeros dispositivos se instalarán en diez puntos considerados críticos, repartidos por todas las parroquias del municipio. La principal novedad es que las cámaras no serán fijas, sino móviles, lo que permitirá cambiarlas de ubicación en función de dónde se detecten más infracciones.

Bocú ha subrayado que el objetivo principal no es recaudatorio. “No es sancionar por sancionar, sino prevenir, educar y garantizar que la mayoría de ciudadanos que actúa correctamente no pague las consecuencias del incivismo de unos pocos”, ha afirmado.

La concejala ha recordado que durante el último año se han abierto 146 expedientes sancionadores, 115 de ellos por vertidos incontrolados, y que en lo que va de año ya se han iniciado 27. Entre los residuos abandonados se han llegado a encontrar barcos, vehículos, gas nitroso y bidones con líquidos inflamables.

En cuanto a los horarios para depositar residuos, ha precisado que están condicionados principalmente para la fracción resto y la orgánica —especialmente en verano— y para el vidrio, que no puede depositarse en horario nocturno.

Desde el Ayuntamiento se destaca también la importancia de la colaboración vecinal. “Hay muchos vecinos que nos animan a poner estas cámaras y que nos avisan cuando detectan vertidos”, ha señalado Bocú, quien ha apelado a la conciencia ciudadana para mantener Sant Josep como un municipio limpio y sostenible.