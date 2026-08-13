Rafa Triguero: "Con las nuevas pistas de Can Misses queremos recuperar el peso que históricamente siempre ha tenido el tenis en la ciudad"

Rafa Triguero, alcalde de la ciudad de Ibiza ha pasado por Onda Cero tras la inauguración de las tres nuevas pistas de tierra batida de Can Misses, homologadas para albergar competiciones oficiales ya que también cuentan con nuevos vestuarios, gradas, espacios destinados a los clubes y una zona de iniciación y que están enmarcadas en un proyecto mucho más ambicios que lleva por nombre ‘Eivissa, Ciutat de l’Esport’.

En este sentido Triguero ha insistido en que "la actuación pretende modernizar unas instalaciones en las que no se había hecho una inversión en los últimos prácticamente 50 años" y que la intención "es que sean un referente a nivel de Ibiza y también a nivel autonómico ya que están homologadas para poder acoger competiciones oficiales".

No en vano, la intención del consistorio "es aprovecharlas para recuperar el peso que históricamente tuvo el tenis en la ciudad" y por ello el primer edil de Vila ha anunciado "que el objetivo pasa por albergar competiciones a nivel autonómico y nacional pero también por facilitar la práctica deportiva cotidiana entre los residentes". De hecho, el alcalde ha avanzado que ya se ha cerrado con representantes vecinales de Can Misses la creación de un grupo para personas mayores que podrá utilizar el complejo dos mañanas a la semana.

Imagen de las nuevas pistas de tenis de Can Misses | Redacción

La actuación forma parte del proyecto municipal ‘Eivissa, Ciutat de l’Esport’, con el que el Consistorio "quiere ampliar y modernizar los equipamientos deportivos de la capital" y por ello, ante las críticas surgidas ante la posibilidad de que el futuro proyecto del Mercat Nou implique la desaparición de otras pistas deportivas de la zona y reduzca el número total de pistas de tenis, Rafa Triguero ha evitado entrar en esa polémica defendiendo el balance de actuaciones realizadas por su equipo de gobierno enumerando la construcción de un campo de fútbol, la remodelación de pistas polideportivas y las mejoras realizadas en diferentes instalaciones de la ciudad.

Por último, entre los próximos proyectos, el alcalde ha destacado también el futuro polideportivo de ses Figueretes, "concebido para dar respuesta a la falta de espacios deportivos cubiertos y que estará destinado especialmente al baloncesto" y que también forma parte "de una misma estrategia para actualizar unas infraestructuras que acumulaban años de retraso y conseguir que el deporte tenga mayor presencia en la ciudad".