Las Pitiusas recibirán 100 guardias civiles este verano permitiendo cubrir completamente en Ibiza la seguridad ciudadana

En una rueda de prensa en el espacio polivalente de Sa Coma y junto al el General de Brigada Jefe de la Zona de la Guardia Civil de Baleares, Alejandro Hernández, el delegado del Gobierno en las Pitiusas, Alfonso Rodríguez ha confirmado que este verano las dos islas "tendrán un refuerzo sin precedentes de agentes de Guardia Civil", con la llegada de 100 agentes —70 de destino y 30 alumnos en prácticas— y que con ellos se conseguirá "cubrir al 100% la seguridad ciudadana en todos los puestos de Ibiza ya que en Formentera sigue habiendo problemas para completar la plantilla ante la falta de vivienda".

En este sentido, Rodríguez ha asegurado que los refuerzos estivales "en el archipiélago son muy superiores a los del resto de comunidades turísticas de España" y ha confirmado que, además, "mientras en otros territorios se limitan a julio y agosto, en Baleares se prolongan cuatro meses y medio, hasta el 31 de octubre en una necesidad derivada del volumen turístico y del crecimiento poblacional".

Alfonso Rodríguez junto al el General de Brigada Jefe de la Zona de la Guardia Civil de Baleares Alejandro Hernández, pasando revista a los agentes | Redacción

Por otro lado, también ha confirmado que 2026 "cerrará con un incremento neto superior a los 200 guardias civiles en Baleares, superando los 161 del año anterior" y en este sentido ha asegurado que "llevamos ocho años aumentando efectivos, rompiendo la dinámica de legislaturas anteriores en las que solo se destruían plazas" y que con los nuevos refuerzos "todos los puestos de seguridad ciudadana de la isla, en los cuarteles de Sant Antoni, Santa Eulària, Sant Josep y Sant Joan quedarán cubiertos al 100%" y que en ellos se incluyen unidades como el GRS (Grupo de Reserva y Seguridad), que además de patrullar puede intervenir en emergencias como danas o catástrofes naturales.

Mientras, Rodríguez ha confirmado que la vivienda "sigue siendo el principal obstáculo para atraer y retener efectivos" y que por ello, desde el Gobierno central "se han declarado prioritarios dos proyectos de construcción de viviendas para cuerpos de seguridad, uno para la Policía Nacional en la ciudad de Ibiza y otro en Santa Gertrudis para la Guardia Civil" y que en ambos casos la inversión conjunta supera los 33 millones de euros y que la licitación de la redacción de los proyectos está prevista para este mismo año, con la intención de iniciar obras en 2027.