José Manuel Maroto: "Los trabajadores de ambulancias suspendemos los paros pero el acuerdo definitivo aún no está cerrado”

José Manuel Maroto, delegado del sindicato USAE en la empresa de transporte público sanitario GSAIB, ha detallado en Onda Cero cuales son los principales motivos para que se hayan acercado posturas y se hayan suspendido los primeros días de huelga convocados para esta semana. Sin embargo, también ha dejado claro que, aunque la intención por parte de los trabajadores es llegar a un acuerdo antes del mes de julio, aún hay una serie de flecos que concretar.

En este sentido, Maroto ha asegurado que la suspensión temporal de las movilizaciones "responde a un gesto de responsabilidad hacia los usuarios del servicio ya que lo último que queremos es perjudicar a los pacientes que atendemos" y también al acercamiento con la empresa GSAIB "en temas como el reconocimiento y abono de las dietas pendientes y que, entre otras cosas, afecta a medio millón de euros acumulados desde hace meses, y que abonará en un primer pago de 150 euros en la nómina de este mes y con la actualización progresiva del resto de cantidades".

Sin embargo y aunque la empresa ha accedido a reabrir la negociación de las relaciones de puestos de trabajo y a retomar la adaptación salarial en un punto que los trabajadores consideran clave "debido al elevado coste de vida en Ibiza" aún hay un escoyo que superar "ya que la Administración pretende que el plus de residencia, que hasta ahora se abonaba como complemento externo, pase a integrarse dentro del salario base, lo que supone que nos autofinanciemos y perdamos unos 1.300 euros al año".

Por otro lado, Maroto también ha recordado que la plantilla arrastra desde hace años una grave falta de personal, "lo que obliga a cubrir numerosos turnos extraordinarios" y que, con salarios que rondan los 1.500 o los 1.600 euros mensuales, incluyendo pagas extra, "muchos trabajadores no pueden afrontar los precios de la vivienda en la isla lo que está provocando una fuga de personal constante".

Por todo ello, el delegado sindical también ha dejado claro que, aunque los paros de esta semana han quedado suspendidos, "el calendario de movilizaciones sigue activo con dos convocatorias pendientes y varias concentraciones autorizadas por Delegación del Gobierno que se llevarán a cabo si no somos capaces de llegar a un acuerdo antes del mes de julio y antes de que los políticos se marchen de vacaciones".