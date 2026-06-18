Trabajadores de Cruz Roja Ibiza piden en Onda Cero salarios justos porque "con la vocación no paga el alquiler"

Más de Uno Ibiza y Formentera se ha trasladado con su micrófono verde hasta la puerta de la sede de Cruz Roja en la Avenida de España de la ciudad de Ibiza para contar en primera persona la segunda de las jornadas de protesta que están llevando a cabo los trabajadores para reclamar mejores condiciones laborales, un plus de insularidad y nuevas medidas en la renovación de su convenio que se ajusten a las condiciones de vida de la isla.

En este sentido, dos de sus portavoces, Silvina y Enrique han denunciado en Onda Cero entre el ruido de cacerolas y silbatos y entre pancartas en las que se podía leer mensajes como “Nuestros derechos no se vulneran”, “La vocación no paga el alquiler” o “Entre olas y salinidad, exigimos insularidad”, que las principales reivindicaciones tienen que ver "con sueldos que no permiten vivir en la isla, la rotación constante de personal y la ruptura de las negociaciones con la dirección de la empresa en Mallorca ya que pretende pasar al personal de un convenio marco a un convenio general, lo que supondría perder condiciones laborales".

Algunos de los trabajadores con sus pancartas | Redacción

En las Pitiusas hay unos 50 trabajadores fijos afectados, cifra que se duplica en verano con la incorporación de los socorristas de Santa Eulària, y es que Silvina, también trabajadora de Cruz Roja, "ha recordado que el coste de vida en la isla hace imposible sostenerse con los sueldos actuales y que no es lo mismo vivir en Galicia o en Cuenca que en Ibiza". Y por ello, ha aprovechado para pedir "un plus de insularidad que sería de entre 200 y 300 euros como ya existe en otros sectores esenciales y en entidades del tercer sector y que es totalmente necesario para poder vivir".

"Con estos sueldos nadie quiere venir a trabajar a Cruz Roja"

Por otro lado, también está el problema de la falta de personal "ya que en los últimos meses, trabajadores han abandonado la isla por no poder pagar un alquiler y porque aunque nos dicen que contratemos más gente, con estos sueldos no viene nadie ya que se prefiere, por ejemplo, la administración pública o incluso la hostelería".

Algunos de los trabajadores con sus pancartas | Redacción

Una serie de problemas que está generando un impacto directo en los servicios que presta Cruz Roja y es que según Silvina "atiende a personas sin hogar, mayores, personas con diversidad funcional, migrantes, familias vulnerables y usuarios en situación de extrema necesidad en un trabajo que aunque es vocacional también es emocional ya que para acompañar a alguien necesitas estabilidad, conocer su historia y si eso no se puede conseguir si la plantilla rota cada dos meses".

"No descartamos más medidas dentro de la legalidad"

Las concentraciones continuarán todos los martes y jueves a las 10 horas hasta final de mes en la puerta de la sede de Cruz Roja en Ibiza, en la Avenida de España de la ciudad de Ibiza mientras el comité de empresa espera una respuesta de la dirección para retomar el diálogo en julio sin descartar "ninguna otra acción dentro de la legalidad".