Pepe Soldat: "Lo más importante del Torneo O Beach es que los niños aprendan a competir y a pasárselo bien"

El presidente de la SD Portmany, Pepe Soldat, ha hecho en Más de Uno Ibiza y Formentera un balance "muy positivo" de la segunda edición del torneo O Beach que se ha celebrado durante el fin de semana del 12 y 13 de septiembre en el campo municipal de Sant Antoni con la participación de distintos equipos benjamines y alevines de Ibiza y Mallorca, llegando a concentrar solo durante la jornada del domingo "a más de 400 personas entre jugadores, familiares y aficionados".

En este sentido, Soldat ha destacado especialmente "el ambiente vivido durante las dos jornadas" restando importancia en buena medida los resultados deportivos, "ya que al final lo más bonito y lo más importante que tiene este torneo es el poder inculcar valores y que los niños se lo pasen bien jugando entre amigos" y por eso ha puesto en valor que "todos los equipos recibieron un trofeo entre caras tremendas de ilusión de todos los participantes al recogerlo".

El torneo ha destacado por su buen nivel futbolístico y el compañerismo y deportividad de los participantes | Redacción

Por otro lado, el torneo O Beach también ha permitido comprobar el nivel de las distintas canteras de los clubes de la isla, descatando el club anfitrión, la SD Portmany que llegó a varias finales pero siempre con el mismo objetivo "de los niños aprendan desde el respeto al rival y al fútbol y que también aprendan a competir y a pasárselo bien y de ahí el buen comportamiento que han tenido las familias y el magnífico ambiente que se ha vivido en las gradas".

Por último, Pepe Soldat ha incidido en que organización "ha requerido la implicación de entrenadores, directivos, responsables deportivos e incluso jugadores del Juvenil B, que colaboraron durante el fin de semana, con el esfuerzo que eso supone" y también ha confirmado que la SD Portmany "ya piensa en una tercera y en la posibilidad de seguir creciendo para ver si podemos mejorar y ampliar un poquito el cartel dentro de nuestras posibilidades".