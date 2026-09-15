Pepe Soldat: "Lo más importante del Torneo O Beach es que los niños aprendan a competir y a pasárselo bien"

El presidente de la SD Portmany, Pepe Soldat, ha hecho en Más de Uno Ibiza y Formentera un balance "muy positivo" de la segunda edición del torneo O Beach que se ha celebrado durante el fin de semana del 12 y 13 de septiembre en el campo municipal de Sant Antoni con la participación de distintos equipos benjamines y alevines de Ibiza y Mallorca, llegando a concentrar solo durante la jornada del domingo "a más de 400 personas entre jugadores, familiares y aficionados".
En este sentido, Soldat ha destacado especialmente "el ambiente vivido durante las dos jornadas" restando importancia en buena medida los resultados deportivos, "ya que al final lo más bonito y lo más importante que tiene este torneo es el poder inculcar valores y que los niños se lo pasen bien jugando entre amigos" y por eso ha puesto en valor que "todos los equipos recibieron un trofeo entre caras tremendas de ilusión de todos los participantes al recogerlo".
Por otro lado, el torneo O Beach también ha permitido comprobar el nivel de las distintas canteras de los clubes de la isla, descatando el club anfitrión, la SD Portmany que llegó a varias finales pero siempre con el mismo objetivo "de los niños aprendan desde el respeto al rival y al fútbol y que también aprendan a competir y a pasárselo bien y de ahí el buen comportamiento que han tenido las familias y el magnífico ambiente que se ha vivido en las gradas".
Por último, Pepe Soldat ha incidido en que organización "ha requerido la implicación de entrenadores, directivos, responsables deportivos e incluso jugadores del Juvenil B, que colaboraron durante el fin de semana, con el esfuerzo que eso supone" y también ha confirmado que la SD Portmany "ya piensa en una tercera y en la posibilidad de seguir creciendo para ver si podemos mejorar y ampliar un poquito el cartel dentro de nuestras posibilidades".