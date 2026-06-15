Pep Ramis reivindica el valor del esparto como símbolo del patrimonio artesanal de Ibiza.

El artesano ibicenco Pep Ramis, conocido como “Pep Isidro”, ha defendido la importancia de preservar el trabajo tradicional del esparto como parte fundamental de la cultura y la identidad de Ibiza. Durante su participación en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera, celebrado desde el Mercat de Sant Josep, explicó el proceso artesanal que desarrolla desde hace más de treinta años y lamentó la pérdida progresiva de algunos oficios tradicionales vinculados al mundo rural de la isla.

Ramis detalló que el esparto utilizado en sus creaciones es una planta silvestre que requiere un largo proceso de preparación antes de poder ser trabajada. “Todo se hace a mano”, destacó, explicando que cada pieza necesita semanas de elaboración y una gran dedicación para conseguir el acabado deseado. El artesano recordó que antiguamente los productos elaborados con esparto eran indispensables para la vida cotidiana y aseguró que muchas de estas técnicas han pasado de generación en generación hasta llegar a nuestros días.

Uno de los aspectos que más destacó durante la entrevista fue la labor formativa que realiza a través de cursos y talleres organizados en diferentes municipios de la isla. Según explicó, existe interés por aprender estas técnicas tradicionales, especialmente entre personas que valoran la artesanía y los materiales naturales, aunque reconoció la necesidad de seguir fomentando el relevo generacional para garantizar la continuidad de este conocimiento ancestral.

Asimismo, señaló que los visitantes que recorren los mercados artesanales de Ibiza muestran una gran curiosidad por descubrir cómo se elaboran estas piezas. Ramis puso en valor el carácter sostenible y ecológico del esparto frente a otros materiales industriales, subrayando que se trata de un recurso natural que ha acompañado a la sociedad ibicenca durante siglos. Para el artesano, mantener vivo este oficio supone conservar una parte esencial de la memoria colectiva de la isla y transmitirla a las futuras generaciones.