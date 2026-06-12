Grupo Policlínica incorpora un segundo robot Da Vinci y sitúa a Ibiza en la élite de la cirugía robótica en España

Grupo Policlínica continúa avanzando en su apuesta por la innovación sanitaria con la incorporación de un segundo robot quirúrgico Da Vinci que le permite posicionarse entre los pocos centros hospitalarios privados de España que cuentan con más de uno de estos sistemas y consolidando además a nuestra isla como uno de los territorios con mayor capacidad tecnológica sanitaria del país en relación con su población.

Concretamente se ha sumado un nuevo Da Vinci X de cuarta generación, que se suma al Da Vinci Xi ya operativo en el grupo hospitalario, lo que supone un importante salto estratégico para el grupo, ya que según el grupo sanitario "permitirá ampliar el número de procedimientos robóticos, incrementar la actividad quirúrgica y reforzar áreas de alta especialización médica que ya sitúan a Grupo Policlínica como referente nacional". Además, según ha explicado el director asistencial del grupo, el doctor Ricardo García "se trata de una apuesta clara por seguir liderando la cirugía robótica en Baleares y por ofrecer a nuestros pacientes acceso a procedimientos cada vez más precisos, seguros y menos invasivos sin salir de Ibiza".

Cirugía de alta precisión para múltiples especialidades

La cirugía robótica Da Vinci está revolucionando la medicina moderna gracias a una tecnología que permite al cirujano operar con visión 3D de alta definición y movimientos de máxima precisión mediante brazos robóticos articulados controlados completamente por el especialista y en este sentido, el Grupo Policlínica aplica esta tecnología en distintas especialidades quirúrgicas de alta complejidad.

Grupo Policlínica ha adquirido su segundo robot Da Vinci, en esta ocasión para la Clínica Vila Parc. | Redacción

Uno de los ámbitos donde el grupo se ha consolidado como referente es la cirugía general gracias a que ya se han realizado las primeras intervenciones con este robot que "permite ejecutar procedimientos complejos con una precisión extraordinaria, favoreciendo una recuperación más rápida, menos dolor postoperatorio y una reducción significativa de complicaciones".

Algunos de los ejemplos son cirugía bariátrica, cirugías de la pared abdominal, o cánceres digestivos o de colon, aunque también la urología es otra de las grandes especialidades asociadas a la cirugía robótica, "especialmente en procedimientos prostáticos y renales, donde la tecnología Da Vinci se ha convertido en uno de los estándares internacionales más avanzados".

Grupo Policlínica ha adquirido su segundo robot Da Vinci, en esta ocasión para la Clínica Vila Parc. | Redacción

Al mismo tiempo, la cirugía robótica también tiene un papel fundamental en el área de cirugía torácica, "donde facilita intervenciones mínimamente invasivas sobre pulmón, mediastino y otras estructuras torácicas delicadas, mejorando la seguridad y la recuperación del paciente" o en ginecología "donde el sistema Da Vinci permite abordar procedimientos complejos con una mayor precisión quirúrgica y conservación de tejidos, especialmente en patologías como endometriosis profunda, miomas o determinados tumores ginecológicos".

La cirugía mayor ambulatoria de la Clínica Vila Parc ahora será robótica

Por otro lado, Grupo Policlínica ha confirmado que la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria de Clínica Vila Parc será ahora robótica. Un importante paso ya que se trata "de una unidad que tiene una actividad quirúrgica muy elevada y que realiza numerosas intervenciones de complejidad media como por ejemplo las intervenciones de cirugía digestiva que no requieren hospitalización, permitiendo que el paciente regrese a su domicilio el mismo día de la cirugía".

Hasta ahora, gran parte de estas cirugías se realizaban mediante técnicas laparoscópicas, que ya ofrecen excelentes resultados, pero ahora la incorporación del robot Da Vinci "permitirá dar un paso más en precisión, ergonomía y capacidad técnica" ya que los cirujanos dispondrán "de una visión tridimensional de alta definición y de una mayor libertad de movimiento, lo que puede resultar especialmente beneficioso en procedimientos complejos o en zonas anatómicas de difícil acceso".

Beneficios directos para el paciente

Las ventajas de la cirugía robótica Da Vinci repercuten directamente en la experiencia y recuperación del paciente con multitud de beneficios como por ejemplo la mayor precisión quirúrgica, el menor sangrado intraoperatorio, el menor dolor postoperatorio, la reducción del riesgo de complicaciones, las incisiones más pequeñas, las recuperaciones más rápidas y, sobre todo, el menor tiempo de hospitalización.

Grupo Policlínica ha adquirido su segundo robot Da Vinci, en esta ocasión para la Clínica Vila Parc. | Redacción

Sin embargo, el Grupo Policlínica ha querido dejar claro que "el sistema robótico no sustituye al cirujano, sino que es una herramienta que amplía sus capacidades, amplifica su capacidad técnica y precisión durante la intervención, ya que los brazos del robot permiten acceder a zonas donde con la laparoscopia es más difícil al tiempo que la visibilidad que tiene el cirujano en la consola es muchísimo mejor que con otras técnicas".

Dos hospitales, la mejor tecnología

El nuevo robot Da Vinci X estará ubicado en Clínica Vila Parc, mientras que el Da Vinci Xi continuará operativo en Policlínica Nuestra Señora del Rosario con lo que los dos hospitales del grupo "contarán con la tecnología quirúrgica robótica más avanzada, reforzando la capacidad asistencial y permitiendo acercar la cirugía de alta complejidad a un mayor número de pacientes".

Además, esta distribución estratégica "permitirá optimizar recursos, ampliar la actividad quirúrgica y consolidar un modelo hospitalario innovador en el que ambos centros ofrecen medicina de vanguardia y tecnología de referencia internacional" convirtiendo tanto al Grupo Policlínica como a Ibiza como "como referentes tecnológicos sanitarios de Baleares y nacionales en cirugía robótica avanzada", lo que, incluso, será un aliciente "para atraer talento médico altamente especializado y a consolidar un modelo sanitario basado en innovación, excelencia clínica y medicina de vanguardia".