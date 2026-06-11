Marga Serra: "El proyecto Tortuga a la vista demuestra que la educación funciona cuando se vive, se toca y se comparte"

Más de Uno Ibiza y Formentera ha conocido con su micrófono verde el proyecto pionero en el que bajo el nombre de 'Tortuga a la vista, Ibiza actúa', un grupo de estudiantes de 1º de Bachillerato del IES Quartó de Portmany de Sant Antoni de Portmany se han propuesto concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de proteger al máximo a las tortugas marinas que nada en aguas de Ibiza..

En este sentido, Marga Serra, profesora de Malak Aynaou, Sonia Boned, Alejandro Castro, Noha El Kelai, Ainara Macías, Fátima Rabhi, Angad Singh Sandhu e Isabela Torres, ha explicado que "es un proyecto de 10, porque ellos ya tienen un 10" y un proyecto que ha permitido demostrar "que la educación ambiental funciona cuando se vive, se toca y se comparte" ya que a lo largo de todo este tiempo los estudiantes han combinado ciencia, diseño, divulgación y trabajo en red con entidades locales" para elaborar un proyecto que presentarán públicamente el 16 de junio a las once de la mañana en el Club Nàutic de Sant Antoni.

Uno de los posters elaborados por los propios alumnos | Redacción

Serra también ha explicado que el proyecto "nació en el aula" pero que pronto se convirtió en una experiencia real de aprendizaje "ya que los alumnos han creado trípticos, pósteres, materiales digitales y una campaña informativa bajo el lema Tortuga a la vista, Ibiza actúa, y todo ello integrando conocimientos de biología, idiomas, diseño, comunicación, trabajo en equipo y a contactar con entidades, a escuchar críticas constructivas y a mejorar sus ideas".

En el proyecto, la gran protagonista es la Tortuga Elo, rescatada en noviembre por el Club Nàutic de Sant Antoni y rehabilitada en el Palma Aquarium, y se ha convertido, según la profesora del instituto portmanyí, en la imagen de la campaña desde que los estudiantes pudieron asistir a su liberación y conocer de primera mano los riesgos que afrontan las tortugas marinas como enredos en redes abandonadas, contaminación, colisiones, efectos del cambio climático y que "cuando una tortuga aparece cerca de la costa, debemos sospechar que puede estar herida o intentando poner huevos y en ambos escenarios, saber actuar es clave".

Además, han contado con 10 entidades colaboradoras, entre ellas el Club Nàutic de Sant Antoni, Aquarium Cap Blanc, la Cofradía de Pescadores, la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera, la Asociación Hotelera de Sant Antoni, Nautilus Ibiza, el Hotel Portmany, la Cantina Portmany y la Asociación de Comerciantes de Sant Antoni y serán ellas las que se volcarán a difundir los materiales entre residentes, turistas y empresas del municipio como, por ejemplo, unos folletos creados por el alumnado "que incluyen información esencial sobre las tortugas Caretta caretta, sobre cómo respiran, cuánto tiempo pueden permanecer bajo el agua, cómo influye la temperatura de la arena en el sexo de las crías, qué amenazas ponen en riesgo su supervivencia y cómo actuar correctamente si alguien encuentra una tortuga en la costa o en el mar, siguiendo los protocolos de entidades como Palma Aquarium o COFIB".