Fanny Tur: “Sin archivos no hay memoria, y sin memoria no se puede escribir la historia de Ibiza y Formentera”

Fanny Tur, directora del Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera, ha pasado por Onda Cero para recordar que con motivo del Día de los Archivos que se celebra cada año el 9 de junio el Ayuntamiento ha organizado una jornada de puertas abiertas en el edificio de Can Botino, en pleno corazón de Dalt Vila, desde las 10.00 a las 22.00 horas, con visitas guiadas, una exposición documental sobre juguetes antiguos y la representación teatral Dona i Arxiu, de Beta Teatre.

En este sentido, Tur ha destacado la enorme curiosidad de los escolares que han inaugurado la jornada, "preguntando por el documento más antiguo o por quién paga la conservación del archivo a lo que les respondemos que lo hacen sus padres, sus madres y los ciudadanos de Ibiza con sus impuestos" y al mismo tiempo ha insistido en que muchos vecinos "aún desconocen la riqueza del archivo y su papel esencial ya que sin archivos no hay memoria, y sin memoria no se puede escribir la historia de Ibiza y Formentera".

El Ayuntamiento de Ibiza ha celebrado el Día de los archivos con escolares | Redacción

Por eso, la directora del Arxiu ha aprovechado para recordar que entre los documentos destacados, destaca un libro de jornales del siglo XVI con los nombres de quienes trabajaron en la construcción de las murallas, o las cuentas del antiguo teatro de la Cuartera, de 1835, ya que según ha explicado "el archivo conserva documentación medieval única en las Pitiusas, gracias a que durante siglos Ibiza fue el único municipio de las islas".

Por otro lado, Fanny Tur ha subrayado la importancia de la digitalización como herramienta de preservación y acceso público "ya que un documento digitalizado está protegido y, además, puede consultarse desde cualquier parte del mundo entrando en la página oficial del archivo que está en la del Ayuntamiento de Ibiza, y donde está buena parte del fondo para investigadores o simplemente curiosos".

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Finalmente, ha puesto en valor que la jornada culminará con la obra Dona i Arxiu, que a través de la compañía menorquina Beta Teatre "recupera historias de mujeres silenciadas a través de documentos conservados en archivos y que sirven para conocer todo lo que aportaron desde el arte, la literatura o el compromiso social a pesar de que su legado quedara oculto" y ha insistido en que estas iniciativas "deben llegar también a colegios e institutos para visibilizar referentes femeninos y corregir omisiones históricas ya que cuanto más sepamos de dónde venimos, mejor nos irá a todos".