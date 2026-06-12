Lea Leuzinger: “Los vertidos fecales en la Bahía de Portmany son un problema estructural que no puede esperar más”

Lea Leuzinger, nueva coordinadora de la plataforma ciudadana y ecologista Salvem Sa Badia de Portmany, ha analizado en Onda Cero los últimos episodios de vertidos fecales en esta zona del municipio de Sant Antoni de Portmany procedentes de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales La Antigua y que, entre otras cosas, obligaron al ayuntamiento a cerrar la playa urbana de s'Arenal el pasado 28 de mayo.

Algo que se debe, fundamentalmente y según ha asegurado Leuzinger, a que "el sistema de saneamiento está anticuado y en muchas de sus zonas sigue mezclando aguas pluviales y fecales" y en este sentido ha denunciado que "aunque los aliviaderos deberían activarse únicamente en episodios de lluvia intensa en la Bahía de Portmany también descargan en tiempo seco cuando está prohibido".

Imagen del último vertido | Salvem sa Badia

La coordinadora de la plataforma ha explicado que esto se debe "a que cuando hay una avería y no se puede desviar el caudal hacia la depuradora, el destino vuelve a ser el mar provocando imágenes como las que han captado los vecinos con manchas grisáceas, gaviotas alimentándose y toallitas flotando y que son señales inequívocas de contaminación fecal".

Así, las cosas, Lea Leuzinger ha recordado que la red de saneamiento de Sant Antoni "es unitaria y un sistema antiguo que mezcla pluviales y fecales y que provoca desbordamientos cada vez que llueve con intensidad" y provocando episodios relativamente constantes que obligan a cerrar la playa de la localidad. No en vano, desde Salvem Sa Badía se han tomado muestras de agua tras los últimos vertidos y los resultados son preocupantes "ya que aunque la bacteria E. coli no superó los límites legales —porque la tomamos más tarde de lo debido y por no resiste bien el agua salada ni la radiación solar—, los enterococos intestinales sí estaban por encima de los valores permitidos lo que implica riesgo de infección para quien esté bañándose en la zona".

Reparación del último vertido | Salvem sa Badia

Por todo ello, han demandado "una reforma integral del saneamiento, inversiones sostenidas y una planificación a largo plazo asegurando que ahora mismo esto tiene que ser la prioridad ambiental de la bahía"