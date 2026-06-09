Santiago García Ramón: “Estamos preocupados pero no es realista pensar que una subida del IVA se traslade íntegramente al precio”

La Federación Hotelera de Ibiza y Formentera ha mostrado en Onda Cero por boca de su nuevo gerente, Santiago García Ramón, su preocupación ante la recomendación de la Comisión Europea de estudiar una subida del IVA aplicable a la hotelería y la restauración asegurando que, fundamentalmente, "afectará a la competitividad de un sector y de un destino donde los costes operativos ya se encuentran entre los más altos del país".

García Ramón ha explicado que una subida del IVA afectaría de forma especial a las Pitiusas "por su condición de destino insular, donde los costes energéticos, laborales y logísticos son superiores a los de la península" y aunque ha recordado que el sector —como el conjunto de la ciudadanía— ya está soportando un incremento generalizado de precios, "no es razonable ni realista pensar que esta subida se trasladaría íntegramente la subida al cliente porque los precios se fijan en función de la demanda y porque ya tienen incluidos el IVA".

Por otro lado, el gerente de la FEHIF ha alertado también de que una subida del IVA "reduciría la capacidad de inversión de los establecimientos, después de varios años de importantes mejoras en la planta hotelera" asegurando que "si parte del incremento no puede repercutirse, los márgenes empresariales se verían afectados y, con ellos, proyectos de renovación, sostenibilidad o modernización".

Además, García Ramón ha recordado que el turismo "es una exportación de servicios y que cualquier encarecimiento afecta directamente a la competitividad frente a otros destinos mediterráneos" y más teniendo en cuenta, según sus palabras, que "Francia también aplican un IVA reducido del 10%". Y por ello, ha asegurado que la Federación ha trasladado su posición y está a la espera de la reacción del Gobierno de España ante la recomendación europea "de manera prudente pero esperanzados en que la medida quede en nada debido al peso que tiene el turismo en la economía de Ibiza, de Baleares y de toda España".